Küpeli "üretim ve yatırım ortamını sürekli geliştirmeye çalışıyoruz"

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Defterdarı Cemil Müsevitoğlu, Defterdar Yardımcıları İbrahim Bahadır Uygun ve Ramazan Şanlı ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Eskişehir sanayisinin mevcut durumu, ekonomik gelişmeler, üretim ve ihracat potansiyeli ile mali yapının sürdürülebilirliği üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’nin Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırması ve dünya pazarlarında daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için üretim ve yatırım ortamını sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte vergi düzenlemeleri, mali kolaylıklar ve finansal destek mekanizmaları da kritik rol oynuyor. Defterdarlığımız ile kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde sanayicilerimiz her zaman doğru bilgiye ve yönlendirmelere ulaşabiliyor. Nazik ziyaretleri için Sayın Defterdarımıza ve değerli yardımcılarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bize takdim ettikleri değerli “Teşekkür Belgesi” de içinde Sayın Defterdarımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. EOSB Yönetimi olarak Eskişehir’imizin ve ülkemizin ekonomik ve sanayi yönünden gelişmesine sağladığımız katkıların böyle takdir edilmesi bizleri çok mutlu etti. Ülkemize olan borcumuzu, il sanayimizi daha da büyüterek ve yeni yatırımları şehrimize kazandırarak, vatandaşlarımıza iş sahaları açarak, ödemeye devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir Defterdarı Cemil Müsevitoğlu ise, Eskişehir’in üretim ve ihracatta her geçen yıl daha fazla söz sahibi olduğuna dikkat çekerek, “Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarımız hem istihdam yaratıyor hem de ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlıyor. Bizler de Defterdarlık olarak, sanayicilerimizin mali süreçlerinde yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Eskişehir’in kalkınmasına katkı sunmak hepimizin ortak hedefidir. Sayın Küpeli ve ekibi, Eskişehir sanayinin son yıllarda gelişmesine çok büyük katkılar sağladılar. Çok sayıda yeni yatırımı ilimize kazandırdılar. Binlerce insana yeni iş kapısı açılmasını sağlarken, yapılan bu yatırımlar, kamunun vergi gelirlerinin artmasına da dolaylı yoldan büyük katkı sağlıyor. Kendisine sunduğumuz bu belge, yapılan bu büyük işler için bir teşekkürü ifade ediyor. Eskişehir OSB hepimiz için çok değerli başarılı işlere ve yatırımlara imza atıyorlar. Bundan sonraki dönemde başarılarının artarak sürmesini diliyorum” dedi.