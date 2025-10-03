Küpeli: "Yolu yaptık, kamudan köprü talebimiz var"

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), sanayicilerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Eskişehir OSB’nin büyük yatırım ve imkanlarıyla hayata geçirilen, Karayolları Bölge Müdürlüğünün de destek sağladığı çalışma kapsamında, 1. Gelişme Bölgesi’nden Ankara–Bursa karayoluna bağlantıyı sağlayacak yolun yapımı tamamlandı. Yapılan düzenleme ile artık Ankara istikametinden gelen araçlar OSB 2009 Caddesi üzerinden bölgeye giriş yapabilirken, 1. Gelişme Bölgesi’nden çıkan araçlar da bu yolu kullanarak artık doğrudan Eskişehir istikametine gelebilecekler.

Gelişme Bölgesi’nde 8 bin kişilik istihdam

Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Hikmet Çetin, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte tamamlanan bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli yaptığı açıklamada, “Sanayicilerimizin üretim ve lojistik süreçlerini hızlandıracak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak bu bağlantıyı hizmete almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yolun yüzde 90’lık kısmının alt ve üst yapı işleri tamamen OSB’mizin maddi ve araç imkanlarıyla gerçekleştirildi. Kalan kısımda Karayollarımız tarafından cep girişi ve kısmi asfaltlama yapıldı. Ancak bu çalışma bizim için bir başlangıç. Organize Sanayi Bölgemiz, her geçen yıl büyüyen üretim kapasitesi ve artan ihracat hacmiyle Türkiye’nin en stratejik üretim merkezlerinden biri haline geliyor. Bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için güçlü bir ulaşım altyapısına ihtiyacımız var. OSB 1. Gelişme Bölgemizdeki tüm tesisler hizmete girdiğinde 8 bine yakın kişi istihdam edilecek ve yılda buradan ilk yıllarda 500 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirilecek. Bu bölgemiz sanayimize ve il ekonomisine çok büyük kazanımlar sağlamaya başladı. Artan bu ticaret hacmi doğal olarak yeni ana ve yan bağlantı yolları talebini de arttırıyor” diye konuştu.

Köprülü kavşak ile doğrudan bağlantı şart

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, organize sanayi bölgesinin ulaşım altyapısına yönelik yapılan son düzenlemelerin önemine değinerek, özellikle Ankara istikametine doğrudan bağlantı sağlayacak yol ve köprülü kavşak ihtiyacının artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Başkan Küpeli, “Özellikle Ankara istikametine doğrudan bağlantı sağlayacak bir yol ve köprülü kavşak düzenlemesi bölgemiz için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Sanayicilerimizin hızlı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde hem şehir içine hem de şehirlerarası karayollarına bağlanması büyük önem taşıyor. Bu bölgemizin karşısında Kalkanlı OSB alanımız bulunuyor. Orayı da beklediğimiz büyük yatırımlar geldiğinde hızla yapılaşmaya açacağız. Bu nedenle her iki alanımız arasında bizim için çok önemli olan Köprülü Bağlantı yolu talebimiz var. Kamu tarafından bu yolunda yapımına hemen ve hızla başlanması gerekiyor. dedi.

“Yakın iş birliği içinde olacağız”

Küpeli “Geciken ve zamanında yapılmayan her yatırım, işlerimizi ve ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Burada en büyük amacımız, zaman kayıplarını ve lojistik maliyetleri en aza indirerek rekabet gücümüzü artırmak ve sanayicimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Eskişehir OSB yönetimi olarak bu sürecin takipçisi olmaya, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Ulaşım altyapısında atılacak her adım, sadece sanayimize değil Eskişehir ekonomisine ve ülkemizin üretim gücüne de önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.