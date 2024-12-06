Lisanslı depocular tek çatı altında buluşuyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sektörle ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerin katıldığı toplantıya İç Ticaret, TMO ve TURİB Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, çok sayıda oda ve borsa başkanı, il müdürleri, STK temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

Divan kurulunun seçimi sonrası açılış konuşmasını yapan ALDER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel sektörün artık sadece bir daire başkanlığı ile idare edilemeyecek kadar büyüdüğünü söyleyerek, "Kurulan bu dernekle yepyeni bir yola çıkarak diğer bölgelerde de kurulan ve kurulacak olan dernekleri Türkiye Lisanslı Depoculuk Federasyonu (TÜLDEF) çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. ALDER olarak bu yolda ilk adımı atmış olmaktan da gurur duyuyoruz. Lisanslı Depocular olarak tarım sektörünün arzında, güvenliğin teminatıyız. Biz bugüne kadar 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yapmış, 12 milyon ton fiili kapasiteye ulaşmış, 30 milyon ton kuruluş izni almış bir sektörüz. Biz bu ülkede artık tarımın temel taşlarından biriyiz" dedi.

“Tüm paydaşlarımızı davet ediyorum”

Güzel, büyüyen sektörün Genel Müdürlük nezdinde temsil edilmesinin de yerinde olacağını ifade ederek, "Ülkemizi bir hububat üssü haline getirerek dünyada bu alanda söz sahibi bir ülke konumuna getirmek amacıyla lisanslı depoculuk sistemiyle ilgili projeler geliştireceğiz. Tüm paydaşlarımızı işbirliği içinde çalışacağımız ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağımız bu federasyonda yer almaya davet ediyorum. Kurulan derneğin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ise yaptığı konuşmada, "Ülkemizde 2005 yılında çıkan kanunla Toprak Mahsulleri Ofisi öncülüğünde başlayan lisanslı depoculuk sektörün biraz önce Mahmut Bey'in de söylediği gibi bugün devasa bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp de Türkiye'de lisanslı depoculuğun bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, bugün 12 milyon tonluk kapasite ile 1,5 milyar doların üzerinde yatırımın söz konusu olduğunu söyledi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Şakir Engin Yüksel de Konya'nın tahıl üretimi ve lisanslı depoculuk konusunda takdir edilen bir il olduğunu vurgulayarak kurumlarda güven, istikrar ve şeffaflık sağlayarak kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

"Sorunları birlikte çözebiliriz"

Konuşmaların ardından söz alan ALDER Divan Kurulu Başkanı ve Aksaray Ticaret Odası Başkanı Hamit Özkök, lisanslı depoculuk sektörü için yaptığı çalışmalardan dolayı ALDER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel'e teşekkürlerini ifade ederek, "Sektörün sorunlarına çözüm üretmek üzere bir federasyon oluşumuna giderek, yapılan yatırımların boşa gitmemesi için el ele emek veren herkesi kutluyorum. Karşılaştığımız sorunları bu birliktelikle çözüme kavuşturabiliriz" dedi.

Genel kurul, konuşmaların ardından çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.