Loras Holding’in CEO’su Mehmet Sever Kalkan oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

“Birlikte daha ileriye” mottosu ile hareket eden Loras Holding, Yönetim Kurulu tarafından Mehmet Sever Kalkan’ın Group CEO - İcra Kurulu Başkanı görevine atanmasına ilişkin alınan karar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklama ile duyuruldu.

12.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Grup şirketlerimizde CEO - İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Mehmet Mert Dorman görevinden ayrılmıştır. Mehmet Mert Dorman'dan boşalan CEO - İcra Kurulu Başkanı görevine Mehmet Sever Kalkan atanmıştır.” denildi.

Mehmet Sever Kalkan kimdir?

Grup CEO’su olarak atanan Mehmet Sever Kalkan, Boğazici Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü Onur Derecesi ile tamamlamış, akabinde Koç Üniversitesi Executive MBA programına katılmıştır.

Profesyonel kariyerine, Dış Ticaret ve Devlet Destekleri Uzmanı olarak başlamış, akabinde insan kaynakları alanına geçiş yapmıştır. İnsan kaynaklarına ek olarak, satış, pazarlama, bilgi teknolojileri, idari işler, kurumsal iletişim, kalite yönetim sistemleri alanlarında da deneyim kazanmıştır. Kalyon Holding bünyesinde 2021 yılına kadar, inşaat, yenilenebilir enerji, havacılık/havayolu, gayrimenkul, güneş paneli üretimi, savunma sanayi, elektrikli araç şarj istasyonları gibi farklı sektörlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Bu dönem içerisinde, savunma sanayi, enerji üretim ve GES/RES yatırımlarında Avrupa ve Ortadoğu'da ilkler arasında sayılan yatırım ve projelere katkı sağlamıştır.

Son olarak 2021 yılından günümüze kadar Zirve Holding bünyesinde insan kaynakları, satış ve pazarlama, idari işler ve bilgi teknolojilerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.