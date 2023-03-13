Lütfü Savaş: Çadır, konteyner ve gıda ihtiyacımız sürüyor

Eray ŞEN

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “En büyük eksikliğimiz hala barınma sorunumuz, çadır ve konteynır eksiğimiz var” dedi. EKONOMİ Gazetesi Adana-Hatay Temsilcisi Selçuk Altun’a konuşan Başkan Savaş, banyo ve tuvalet ihtiyacının tam karşılanmamasının ciddi sorunlar yarattığını, sanayi tipi ya da diğer tip çamaşır makinesi ile gıda ihtiyacının devam ettiğini belirtti. Savaş, “Gıda ve temel ihtiyaçlar konusundaki yardım malzemeleri ilk zamanlara göre azaldı ancak devam etmesi lazım, çünkü buradaki insanların çoğu çalışamıyor” diye konuştu.

Lütfü Savaş, ayrıca çocukların en azından ‘körlenmemesi’ için eğitim yapılacak yerlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Şu anda bir çok çocuk hastalıkla boğuşuyor, hijyen sıkıntısı var. İlk zamanlar kimse banyo yapamadığı için bulaşıcı hastalıklar konusunda sıkıntılar var. Önlem alamazsak bazı çadırlarda uyuz ve bitlenme görülüyor. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları yaşanıyor. Diş Hekimleri Odası Türkiye çapında organize olarak belirli noktalarda klinikler kurdular, onu toparlıyorlar.”

Temiz suya ulaşımın büyük ölçüde sağlandığını açıklayan Savaş, şu bilgileri verdi: “İlk zamanlar suya kanalizasyon karışma ihtimalinden dolayı hem biz hem Sağlık Bakanlığı kullanmayın dedik ama şu anda Hatay’ın yüzde 90’ında suyu kullanabilecek durumdalar.”

“Bu tempo ile enkazın kaldırılması bir senede bitmez”

Enkaz kaldırma çalışmalarına değinen Savaş, “Bu tempo ile enkaz kaldırılmasını bir senede bitiremeyiz, daha tempolu olması lazım. Yıkılan bina sayısı 10 binin üzerinde ve bundan çok daha fazla hasarlı bina var. Burada hayatını kaybeden ve hala enkaz altında olan insanlarımız var, onların çıkartılıp defnedilmesi lazım” dedi. Hükümetin ve bundan sonraki hükümetlerin deprem yönetmeliğini tekrar iyi çalışması gerektiğine dikkat çeken Savaş, müteahhitler, odalar, belediyeler, denetim firmaları ve hükümetin ne kadar sorumluluk taşıdığının tekrar düşünülmesini istedi.

Dünya, tarihi mirasa destek vermeli

Lütfü Savaş, depremin Hatay’ın tarihi mirasını da vurduğunu belirterek, “Burası bizim yurdumuz ama 27 kültürün, 13 medeniyetin bize bıraktığı tarihi ve kültürel miras, medeniyet birikimi var. Bunların bize emaneti olan yapıların da tekrar ayağa kaldırılması lazım. Bunun için de dünyanın ilgili kurum ve kuruluşlarının bize destek vermesi lazım” çağrısında bulundu.