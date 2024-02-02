Lütfü Yüksel Gıda, bölgedeki ayçiçeği ekim sahasını 3 katına çıkardı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 1978 yılında kurulduklarını anlatan Lütfü Yüksel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yüksel, 1990’lı yıllarda tavuk çiftliğini büyütmeye karar verdiğini belirterek bu işi bilinçli yapmak adına yurtdışındaki fuarlar ve konferanslara katıldığını dile getirdi.

Buralardan edindiği bilgi ve tecrübeyle Avrupa ve Amerika’daki teknolojiyi Türkiye’ye getirerek 60 bin metrekarelik alanda tam entegre kafes tavukçuluğuna yönelik bir tesis kurduklarını açıklayan Yüksel, “Bugün gelinen noktada yaklaşık 60 kişilik istihdam sağlayarak günlük 400 binin üzerinde yumurta üretip paketleyerek pazara arz ediyoruz. Zincir marketler aracılığıyla Eskişehir, Bursa ve Burdur başta olmak üzere birçok bölgeye gönderiyoruz” diye konuştu.

Yıllık 25 bin ton bitkisel yağ da üretiyor

Bir yandan yumurta üretimini sürdürürken diğer yandan yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden Yüksel, yem ihtiyaçlarını karşılamak ve yumurtalarındaki kaliteyi artırmak için yem fabrikası da kurduklarını vurguladı. Ardından bitkisel yağ üretimine de başladıklarının altını çizen Yüksel, yıllık 25 bin ton kapasiteli tesislerinde ayçiçeği yağı ürettikleri bilgisini paylaştı. Bitkisel yağ üretiminde sadece kendi bölgelerinde üretilen yağlık ayçiçeği tohumunu kullandıklarına dikkat çeken Lütfü Yüksel, “Kurduğumuz tesisler çevremiz için çok fayda sağladı. Bitkisel yağ tesisimizi devreye aldıktan sonra Porsuk, Seydisuyu ve Sakarya havzalarında yağlık ayçiçeği tohumunun ekim sahası Tarım Bakanlığı’nın kayıtlarına göre yüzde 300 arttı” dedi.

“Çalıştıracak işçi bulamıyoruz”

Son dönemde en büyük problemlerinin çalıştıracak işçi bulamamak olduğuna dikkat çeken Lütfü Yüksel, “35 köyden oluşan bölgemizde yaşanan göç nedeniyle işçi problemi ortaya çıktı. Seyitgazi’nin nüfusu 38 bin civarındayken, ilçeden göç edenlere ek olarak bölgenin sit alanı ilanı edilmesiyle birlikte inşaatların durması sonucu nüfus yaklaşık 4 bine kadar düştü. Bugün gelinen noktada vasıfsız eleman dahi bulamıyoruz. Bu durum, bitkisel yağ üretim kapasitemizi biraz düşürmemize neden oldu” açıklamasında bulundu.