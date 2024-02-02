Hascevher Tekstil’den Niğde’ye 50 milyon Euro’luk yatırım

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Hascevher Grubu olarak 1993 yılından bu yana metal mutfak eşya üretimi yaparken 2006 yılında Kahramanmaraş’ta günlük 40 ton üretim kapasiteli Open-End tesisini kurarak Hascevher Tekstil’in temellerini attıklarını belirten İsmail Dinçer, 2020’de Niğde’ye yatırım kararını aldıklarını ve bugün de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bor ilçesindeki tesiste pamuk ipliği üretimi yapacaklarını ifade eden Hascevher Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, şöyle devam etti:

“İlk olarak araziyi aldık, hazırlıkları yaptık. Niğde’de şimdi 60 bin iğ kapasiteli bir tesis oluşturduk orada günlük yaklaşık 40 ton civarında üretim yapacağız. Niğde’nin Bor ilçesinde şu ana kadar yapılan en büyük sanayi tesisi aslında. Toplamda 492 bin metrekare alanımız var. Şu an bunun 97 bin metrekaresini kapattık, ring iplik tesisi yatırımını tamamladık, bu ay itibariyle üretime başlıyoruz. Aynı proje içinde Open-End binasını da tamamladık. Bir sonraki aşamasında Open-End yatırımı da yapacağız. Arsa, makine ve inşaat giderlerini de dahil edersek 50 milyon Euro’luk bir yatırım. Open-End alanı 50 bin metrekare, ring işletmesi de 47 bin metrekare kapalı bir alana sahip. Burada birinci etapta 300, ikinci etabı tamamladığımız da 600 kişiyi istihdam edeceğiz.”

“Ar-Ge tesisi de kurulacak”

Hem bölgesel hem de sektörel sebeplerden dolayı bu yatırımı gerçekleştirdiklerini, kendileri için böyle bir kompakt tesisinin kurulmasının sektörel anlamda tamamlayıcı bir özellik olduğunu kaydeden Dinçer şunları söyledi:

“Çünkü Open-End ve kompakt tesislerin müşteri grubu genel anlamda örtüşüyor. ‘Dönem olarak doğru bir dönem miydi?’ diye soracak olursanız benim görüşüm bir yatırım kararı, sektörün 1-2 yıl iyi veya kötü gitmesiyle alınmamalı diye düşünüyorum. Yatırım kararını aldığımız gün tekstil sektörü çok iyi bir noktadaydı, bugün baktığımız da iyi bir noktada değil ama Benim bakış açımla belki 10-15 yıllık periyotları göz önünde bulundurup ona göre baktığımızda Türkiye için tekstil hala vazgeçilebilir bir noktada değil, bizim için lokomotif sektörlerden birisi. Biz de bu sektörde zaten büyümeyi ilk kurulduğumuzdan beri amaçlıyorduk. Bizim şirketimiz açısından baktığımızda da sektör çeşitliliğini artırma noktasında önemliydi. Bu açılardan bakınca Niğde’de bu yatırımı yapma kararı aldık. Burada pamuk ipliği üretimi yapılacak. Niğde’ye geçmemizle Ar-Ge için de başvuru yapıp Ar-Ge tesisi de kurulacak. Fantezi iplik üretimine de 2025’in 2’nci yarısında inşallah başlarız. Yani sadece pamuk ipliği değil farklı iplikler de üreteceğiz. Çünkü pamuk ipliğinde bütün firmaların kaliteleri, fiyat aralıkları üç aşağı beş yukarı belli. Farklılaşabileceğimiz, kendimizi gösterebileceğimiz, işimizi sevdiğimizi yansıtabileceğimiz çok fazla bir boşluk yok. O boşluğu ancak farklı iplikler üretimiyle bulunur diye düşünüyorum.”

“2025’te tüketimimizin yüzde yüzünü güneş enerjisinden sağlayacağız”

Hascevher Tekstil olarak sürdürülebirliği de önem verdiklerini bu çalışmaları da bizzat kendisinin yürüttüğünü belirten İsmail Dinçer, “Karbon ayak izi ölçümüzü tamamladık. Kahramanmaraş’taki çatılarımızda yenilenebilir enerji yatırımımızı tamamladık, güneş enerjisi santralimizi kurduk. Karaman’da yine bir saha çalışmasıyla güneş enerjisi santrallerimizi kurduk. Şimdi, Niğde’nin de çatılarına aynı şeyi yapmakla ilgili hazırlığımız var, çağrı mektubunu alma aşamasındayız. Bunlardan sonra sınırda sıfır karbon hedefine ulaşmak için karbon kredisi edinmeyle ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Onların başvurularını da 2024 yılı içerisinde tamamlayıp ülkenin Paris İklim Antlaşması’yla verdiği söze biz 2024 yılında uymuş olacağız. Şu anda 10 Megawatt burası, Karaman’da aynı şekilde. Yani bütün bu yatırımları tamamladığımızda 50 Megawatt’ın üzerine çıkmış olacağız ve 2024’te hedefimiz, tüketimimizin yüzde 80’ini karşılamak, 2025 yılında da yüzde yüzünü karşılıyor olacağız inşallah” diye konuştu.