Malatya kayısısı, ticaret merkezi ile çağ atlayacak

Mehmet Nabi Batuk / MALATYA

Dünya kuru kaysı üretiminin yüzde 80’inin gerçekleştirildiği Malatya’da sektöre çağ atlatacak Kayısı Ticaret Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Yaş Sebze ve Meyve Hali ile Malatya Ticaret Merkezinin de içerisinde bulunduğu bir ticaret adasında hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Kayısı Ticaret Merkezi, açılış için gün sayıyor. Üretici, tüccar, ihracatçı arasında bir köprü olması amacıyla inşa edilen merkezde çeşitli büyüklüklerde 1000 adet dükkân, yaklaşık 100 adet depo, 10.000 m2 açık pazar yeri, laboratuvar, kayısı müzesi, konferans salonu, çiftçi eğitim merkezi, borsa ofisleri, banka ve çeşitli sosyal donatı alanları inşa edildi. Bugünkü 8 milyar lira değerinde olan projede ortalama 3 bin kişiyi istihdam edilmesi öngörülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentte 10 bini çiftçi olmak üzere toplamda 350 bin kişinin kayısı üretiminde çalıştığını belirterek sözlerine başladı. Malatya’da yaklaşık 700 bin dekar arazi üzerinde yaklaşık 8 milyon 800 bin civarında kayısı fidanı bulunduğunu belirten Selahattin Gürkan, “Günümüzde iklim şartları müsait olması durumunda şehrimizde yaklaşık 350 bin ton yaş, 110 bin ton civarında da kuru kayısı üretiliyor. Üretilen yaklaşık 350 bin ton yaş kayısının 25-35 bin tonu yurt içi ve yurt dışına doğrudan pazarlanırken, geri kalan ise kurutuluyor. Kuru kayısılar ABD’den Çin’e Almanya’dan Belçika’ya kadar ihraç ediliyor. Kuru kaysı üretim kapasitemizin dünya piyasasındaki değeri 2-3 milyar dolar civarında. Ancak Malatya bundan sadece 250-300 milyon dolar elde edebiliyor. Tek eksikliğimiz ürünlerimizi doğrudan ithalatçılara pazarlayacağımız bir ticaret sisteminin olmamasıdır. Ayrıca katma değerli ürünlerle ilgili laboratuvarlarımızın olmaması sektörümüzde önemli bir ihtiyaçtı. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz merkezi ile kayısı sektöründeki tüm bileşenleri daha rekabetçi bir konuma yükselteceğiz” dedi.

Profesyonel idare ve projeler için MAKLİDAŞ’ı kurdu

Kayısı Ticaret Merkezi’nin profesyonel yöntemlerle idaresi için Malatya Büyükşehir bünyesinde MAKLİDAŞ’ı kurup, alanında uzman bir ekip oluşturduklarını kaydeden Selahattin Gürkan, “Merkez bünyesinde bölgemizin en büyük depolarından biri olan Kuru Kayısı Lisanslı Depomuz ile entegre bir sistem oluşturuyoruz. Üreticilerimizden isteyenler ürünlerini pazarda hemen satabilecekleri gibi, isteyen üreticilerimiz ise ürünlerini Lisanslı Depomuza getirerek istedikleri kadar depoda tutabilecek. Bizler kendilerine ürünlerinin piyasa değeri kadar bir kredi açmış olacağız. Bu merkezimizde kayısı esnaflarımız, ihracatçılarımız ile ithalatçı firma yöneticilerimiz arasında sürekli bir koordinasyon oluşturacağız” diye konuştu.

Ar-Ge ekibiyle hedefine katma değeri yüksek ürünleri aldı

Taze ve kuru kayısı ürünlerinden daha katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi, mevcut ürün kalitesinin daha da artırılması için merkez bünyesinde bir Ar-Ge merkezi kurduklarını ifade eden Başkan Gürkan, şöyle devam etti: “Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Depomuz bünyesinde bu alandaki en kapsamlı laboratuvarlardan birini kurduk. Kurduğumuz bu yeni sisteme ilçe soğuk hava depolarımızı da dâhil edeceğiz. Böylece şehrimizdeki çalışmalar planlı ve programlı bir şekilde yürütülecek. Dünya kayısı ticaretindeki payımızı 2 milyar dolara çıkarabilmemiz için mutlaka ürünlerimizi çeşitlendirmeli, ambalajdan paketlemeye yeni pazarlara kadar adımlarımızı daha da sıklaştırmalıyız. Ar-ge birimimiz bu çalışmaları ilgili sanayicilerimizin ve ihracatçılarımız ile ithalatçı firmaların da fikirlerini alarak yürütüyor.”