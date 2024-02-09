'Maliyetler ve üretim fazla, fiyatlar düşük'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Geçtiğimiz yılın fiyatlar açısından iyi geçmediğini ifade eden Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Başkanı Faruk Coşkun, “Hem Avrupa’ya satışlarda fiyatlar düştü hem de iç piyasada düştü. Rusya’ya da ihracatta gerileme oldu. Ayrıca Karadeniz’deki işletmeler de fırtınadan etkilendiği için 2023 yılında yüzünü iç piyasaya döndü” dedi.

Aydın, İzmir, Milas ve Bodrum’da önemli oranda alabalık üretimi olduğunu ve geçen sene ciddi bir sektörde ciddi bir yatırım haberi almadıklarını söyleyen Coşkun, “Sektörümüzde fiyatların düşmesi ve pazarlama önemli sorun teşkil etti. Ayrıca artan maliyetler sorunların başını çekiyor. Hammaddesi ithal olan yem, üretici için en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Geçtiğimiz yıla kadar yem firmaları yemleri vadeli satıyordu ancak şimdi vadesiz satıyorlar. İkinci bir sorunumuz ise bazı kesimlerde üretim balıklarına karşı devam eden olumsuz algı. Çiftliklerimizde yetiştirilen balıkların beslenmeleri ve yaşadıkları ortam göz önüne alındığında bu algının artık kırılması gerekiyor” diye konuştu.

Coşkun, sektörün 2024 yılının ilk yarısını durgun geçirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

2023’te toplam ihracat 1,7 milyar dolar oldu

Türkiye geneli su ürünleri ihracatı, 2023 yılında 1,7 milyar dolar oldu. Yüzde 42’si Avrupa ülkelerine olmak üzere 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Türk somonu ihracatı yüzde 9 artışla 376 milyon dolara yükseldi. Levrek ihracatı yüzde 2 artışla 517 milyon dolar, çipura ihracatı yüzde 12 artışla 417 milyon dolar oldu.

Milas’ta yavru alabalık üretimine başlanacak

Milas’ta iç sularda levrek ve granyöz üretimi devam ediyor. İç sularda yetiştirilen ürünlerin yüzde 30’u ihracata giderken gerisi iç piyasada rağbet görüyor. Türkiye’nin levrek ve çupra balıklarının yavrularını yüzde 70’inin Milas’ta iç sularda üretildiğini söyleyen Milas İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muhammed Toguç, yavru alabalık üretimi için denemelere başlandığını söyledi. Bölgede karides ve farklı türlerin de üretimi yapıldığını aktaran Toguç, 2024 yılında maliyetlerin daha fazla yükselmeyeceğini umarak, geçtiğimiz dönemlerde yılda 6 bin ton üretim yapıldığını ve planlanan maksimum verime ulaşacaklarını ifade etti.