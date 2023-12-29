Maritaş Denim, ilk rejeneratif pamuk hasadını gerçekleştirdi

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Türkiye’de yenileyici pamuk üretimine katkı sağlamak için yola çıkarak, yerel çiftçilere destek olmayı ve ulusal düzeyde yenileyici tarım uygulamalarına dikkat çekmeyi hedefleyen Maritaş Denim, “Harvesting in Harran: Maritaş Denim Regenerative Cotton Journey” ilk hasat etkinliğiyle sektördeki öncü rolünü ve liderliğini pekiştirdi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü iş birliğinde gerçekleşen proje, çiftçilere sözleşmeli üretim yaptırmayı ve yakın tedariki hedefliyor. İlk etapta 500 dekar üretim alanı ve 10 dekar pilot proje alanında yapılan çalışmanın kademeli olarak 24 ay sürmesi planlanıyor.

500 bin metrelik kumaşın ham maddesi elde edilecek

Toplamda 340 şirkete kumaş üreten ve sektörüne yeşil dönüşüm alanında önderlik yapan Maritaş Denim, 16 ülkede konumlandırdığı acenteleri aracılığıyla 41 farklı ülkedeki 340 markaya kumaş ihracatı gerçekleştiriyor. Rejeneratif pamuğun ilk hasadıyla ise ortalama ağırlıktaki yüzde 100 içerikli bir kumaş için yaklaşık 500 bin metrelik talebi karşılayabilecek ham madde elde edilmesi ön görülüyor.

Hammadde temininde en iyi uygulama yöntemlerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla önemli bir adım atan Maritaş Denim’in yaptığı araştırmanın ana hedeflerinden biri, hammadde temini konusundaki en güncel ve etkili pratikleri belirleyerek bunları geliştirmek ve daha geniş bir perspektifte uygulanabilir hale getirmek. Gelecekteki süreç için yol gösterici olması hedeflenen bu araştırma projesi, Maritaş Denim'in sürdürülebilirlik taahhüdünü güçlendirmek ve ekim alanlarını genişleterek yerel ekonomiye katkıda bulunmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yakından tedarikle rejeneratif tarım destekleniyor

Son yıllarda iklim değişikliğine bir cevap olarak geliştirilen ve kullanımı yaygınlaşan rejeneratif tarımla elde edilen pamukların ithalatını, 5 bin kilometre ile 7 bin kilometre uzaklıktan gerçekleştiren Maritaş Denim, uzaktan ham madde ihtiyacını azaltmak amacıyla sözleşmeli tarım yöntemini kullanmaya başladı. Harran Ovası’ndaki çiftçilere, sözleşmeli üretim yaptırarak ham maddesini yakından tedarikle elde etmeyi hedefleyen Maritaş Denim, karbon emisyonunu azaltarak rejeneratif tarımı destekliyor. Verilen bu destek, monokültür tarıma kıyasla toprağı iyileştirmeye, mahsul verimliliğini ve su tutma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

“Lokal değil, global etki yaratacağız”

Mayıs 2023’te ektikleri pamuk tohumlarının ilk hasadını gerçekleştirdikleri projeyle doğa, insanlık ve endüstri adına bir momentum yaratıp gerçek bir adım atmak istediklerini belirten Maritaş Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kesim, hayata geçirdikleri proje ile gurur duyduklarını ifade etti. Kesim; “Biz inanıyoruz ki Harran Ovası’nda başlattığımız rejeneratif pamuk üretimi, toprağın ve doğanın özüne dönmesine, kirletmeden üretebilen, doğayla uyumlu yaşayabilen nesillere bir rehberdir. Sadece lokal değil global etki yaratacak bir harekete öncülük ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Denimi yeniden tanımlamak ve endüstride sürdürülebilirlik perspektifinde pamuğa yaklaşımımızı dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz projemizde bizlere yol gösteren Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.