Marmaris Belediyesi, ilçenin turizmini çeşitlendirecek

MUĞLA / EKONOMİ

Deniz, kum, güneş turizmi konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir yeri olan Marmaris, alternatif turizm konusundaki potansiyelini açığa çıkararak sezonu 12 aya yaymak istiyor. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kültür, spor, sanat, 3. yaş turizmi gibi alternatifleri arttırmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

31 Mart Seçimleri’nde oyların yüzde 44.75’ini alarak Marmaris Belediye Başkanı olarak seçilen Acar Ünlü, göreve geldiği günden itibaren Marmaris’i her alanda ileri götürmek ve marka şehir yapmak için kolları sıvadıklarını ifade ederek, “Bir turizm kenti olan Marmaris’te çeşitliliği arttırmak ve turizmi 12 aya yaymak için çeşitli girişimlerde bulunduk. Bu çerçevede ‘3. Yaş Turizm Zirvesi’ düzenledik. Özellikle Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki yaşlı nüfusun artmasıyla turizm anlayışı da değişti. Marmaris’i bu değişime hazırlamak için adımlar attık. Katıldığımız fuarlarda ve yaptığımız görüşmelerde Marmaris’in yaz turizmini anlatırken kış turizmindeki alternatifleri de dile getiriyoruz. Kültür, spor, sanat, 3. yaş turizmi gibi alternatifleri arttırmak istiyoruz. Bu noktada da paydaşlarımız olan STK’lar, meslek odaları ile ortak çalışmalar sürdürüyoruz. Marmaris’i hem yaz turizmine, hem kış turizmine hem de bütün yaş turizmine tüm paydaşlarımızla birlikte hazırlayacağız” ifadesini kullandı.

Halk Kafe’leri çoğaltacağız

2025’e de umutla baktıklarını vurgulayan Ünlü, “2024’te ilçedeki genel sorunların belirlenmesi, acil sıkıntıların giderilmesi ve kalıcı çözüme yönelik projelerin üretilmesi üzerine çalışmalar yaptık. Bunlardan en önemlisi Halk Kafe oldu. Halkçı belediyecilik anlayışıyla halkımızın daha uygun fiyata hizmete ulaşması için Abdi İpekçi Parkı’nın içinde çok güzel bir kafe yaptık. Açılışını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla yaptığımız kafe özellikle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın uğrak noktası oldu. Keyifli anların yaşandığı bu kafelerin sayısını ilçe genelinde çoğaltmak için 2025’te de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Mahalle buluşmaları başladı

Halktan kopmadan, ilçenin sorunlarını tespit etmek ve kalıcı çözümler bulmak için sürekli olarak halkla iç içe olduklarını belirten Ünlü, ‘Mahalle Buluşmaları’ başlatarak Marmaris’te bir ilki de gerçekleştirdiklerini anlattı. Halkla bire bir diyalog kurmak ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için düzenlenen toplantılara birim müdürleriyle birlikte katıldığını dile getiren Ünlü, “Halkımızın talep ve istekleri bizim önceliğimiz. Bu toplantılar hem sorunların daha net belirlenmesini hem de hızlı çözümü beraberinde getiriyor” dedi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda park, yeşil alan ve yol çalışmalarını hızlandırdıklarını özellikle merkeze uzak mahallelerdeki çalışmalara yoğunlaştıklarının altını çizen Ünlü, “Marmaris’in 30 mahallesine eşit hizmet götürmek gayretindeyiz” açıklamasını yaptı.

Kültür Sanatevi eski günlerine dönecek

Festivaller, kitap günleri, yaz kursları gibi kültürel faaliyetlere de ağırlık vereceklerini ifade eden Acar Ünlü, 2025’te Kültür Sanatevi’nin tekrar sanatın hizmetine sunulacağını açıkladı. Bir dönem belediye hizmet binası olarak kullanılan binada yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden Ünlü, “Marmaris’te yaşayanların sabırsızlıkla beklediği Kültür ve Sanatevi çok kısa bir süre içinde yeniden kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Burada düzenleyeceğimiz, kurslar, atölyeler ve sergilerle, Marmaris’in bu noktada duyduğu eksikliği gidereceğiz” ifadelerini kullandı.