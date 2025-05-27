MARSİFED Başkanı Akın: "Bilgiye yön veren, dünyaya yön verir"

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) Oniki Firması ile ortaklaşa düzenlediği Business Networking Summit (İkili İş Bağlantıları ve İlham Veren Konuşmalar Zirvesi) büyük ilgi gördü. Podyum Davet’te gerçekleştirilen organizasyona MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, İGİAD Başkanı İsmail Sülek, ESİAD ve ERİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile 600’e yakın iş dünyası temsilcisi katıldı.

Ana sponsorluğunu Vodafone, Elmas sponsorluğunu İdeasoft ve PayTR, Platin Sponsorluğunu Tami ve LOGO’nun yaptığı organizasyonda açılış konuşmasını gerçekleştiren Oniki Ceo’su Ziya Kızıltan, “MARSİFED Yönetimi ile birlikte yaklaşık 4 aylık yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye’nin bu kadar yoğun katılımlı ilk buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Başta Osman Akın olmak üzere MARSİFED Yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün Bursa ve çevresinin ekonomisine katkı koyacak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bugün bu salonda herkesin bir hayali var ve herkes hedefini 12’den vurmak istiyor. Hiçbir siyasi görüşü dikkate almadan tamamen ticari fayda sağlamak istiyoruz ve biz bu etkinlikle en doğru buluşmaları yapmak istiyoruz” dedi.

Programın açılışında konuşan MARSİFED Başkanı Osman Akın, bilgiye sahip olanların ve son teknolojiyi kullananların zenginlik ve gücü kontrol ettiğine işaret ederek, günümüzde ya teknolojiyi kullanan ya da teknolojiyi geliştiren ülkelerin bu alanlarda söz sahibi olduğuna işaret etti. Türkiye’nin GSYH’nın 1,3 trilyon dolar olduğunu buna karşın Microsoft’un 3,35 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğuna değinen Osman Akın, Tesla’nın son teknolojiyi kullanarak otomotiv endüstrisinde 22 yılda 122 yıllık Ford markasının 23 katı büyüklüğe ulaştığına vurgu yaptı.

Önümüzdeki süreçte yapay zeka, bilişim altyapısı ve insan makine etkileşiminin öneminin artacağının altını çizen Akın, “Yapay zeka ile bütün karar alma süreçleri yeniden yazılıyor. Sanayi başka bir noktaya evriliyor. 2030’a kadar sanayide 10 milyondan fazla robot kullanılacağı, rekabetin farklı bir noktaya taşınacağı öngörülüyor. Dijital ikizini yapamayan şehirler yönetilebilir olmayacak. Yüzde 50’den fazla üretim personeli 2023’a kadar yapay zeka destekli çalışacak. İşlerimizi yapay zeka ve yeni teknolojilerle desteklemeliyiz” dedi.

Etkinlikte Uludağ İçecek Ceo’su Levent Kömür, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Oyuncu/İş İnsanı Mert Fırat, Vodafone Business, İdeasoft Satış Direktörü Zekeriya Ateş, TAMİ Kurumsal Müşteri Yönetimi Kıdemli Müdürü Akif Yazıcılar, Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Altuğ Özmen de konuşmacı olarak yer aldı.