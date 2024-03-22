Maxisu, yeşil etiketli dalgıç pompalarını piyasaya sunuyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 1995 yılında kurulan ve sahip olduğu 5 grup şirketi ile dalgıç pompa sistemleri sektöründe Türkiye’nin küresel pazarlardaki en önemli markalarından biri olan Maxisu 2 yıl önce ürün portföyünü yeşillendirmek için başladığı Ar-Ge atılımındaki ilk etabını başarı ile tamamladı. Muadillerine göre daha fazla debi ve yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil dalgıç pompalar geliştiren firma, yeni ürünleriyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Maxisu markasıyla Türkiye ve 42 ülkeye ürün tedarik ettiklerini belirten Maxisu Pump Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fırat, AB Yeşil Mutabakatı ile dünya genelinde yaygınlaşan çevreci akımlara duyarsız kalmadıklarını söyledi. Etaplar halinde mevcut ürün portföylerini yüksek enerji tasarruf oranlarına sahip yeni nesil ve yeşil etiketli çevreci dalgıç pompalarla yenilediklerini ifade eden Ömer Fırat, geliştirdikleri ilk etap ürünlerin denemelerini başarı ile tamamladıklarını dile getirdi. Tüm ülkelerin enerji tüketiminde aslan payının tarımsal sulamada kullanılan enerji giderleri olduğunu bu durumunda tasarrıflu ürünlere yönelik talebi artırdığını kaydeden Fırat, “Saatte 5 tondan 350 tona kadar su kapasitesine sahip paslanmaz dalgıç pompalar üretiyoruz. AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte tüm dünyanın yeşil teknolojilere geçiş yapması bizimde Ar-Ge’deki bakış açımızı değiştirdi. Az enerji ile çok debi mottosuyla mevcut ürün portföyümüzü etaplar halinde yüksek tasarruflu yeni nesil dalgıç pompalarla yeniliyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin en yüksek verimli dalgıç pompalarını üreten marka misyonuna eriştik. İlk ürünlerimiz kendi klasmanındaki muadillerine göre derinliğine göre yüzde 15 ile yüzde 20 enerji tasarrufu sağlıyor. Ürünlerimizin test sürecini başarı ile tamamladık. Yeni nesil ve çevreci ürünlerimizi piyasaya sunmak üzere son hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

Doğu Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında büyüyecek

Dünya genelinde 42 ülkeye aktif olarak dalgıç pompa ihraç ettiklerini kaydeden Maxisu Pump Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fırat, yeni dönem hedeflerinin Doğu Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarına açılmak olduğunu söyledi.

Fırat, şöyle devam etti:

“Üretimimizin yarısını yurt dışı pazarlarda değerlendiriyoruz. Mevcut pazarlarımızdaki rekabetimizi korumak üzere yeni nesil ürünler geliştirmekle kalmıyor başta Dubai olmak üzere sektörümüzdeki öncü uluslararası fuar katılımlarımızı sürdürüyoruz. Yıl içerisinde ABD’deki sektörel fuara da katılacağız. Ayrıca TOBB’un ABD’deki Ticaret Merkezinde 2025 yılına kadar bir şube açmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Afrika ve Orta Doğu yıllardır lokomotif pazarlarımız olarak öne çıkıyor. Son yıllarda sektörümüzün öncüsü İtalyan markalara rağmen Avrupa pazarındaki hacmimiz giderek artıyor. Yunanistan, Arnavutluk pazarlarında hızlı büyüyoruz. Ülkemizin coğrafi konum avantajı, maliyetlerimizin Avrupa’ya göre düşük olması ve son olarak Kızıldeniz’deki tedarik krizi ile birlikte bu pazarlardaki büyüme ivmemizi hızlandıracağız. Kanada, Bolivya, Karayip Adaları gibi uzak ülkelere ilk ihracatlarımızı başarı ile gerçekleştirdik. Ürünlerimizin geri dönüşü de olumlu gerçekleşti. Meksika, Şili, Arjantin gibi ülkelere de açılmak istiyoruz. Öte yandan Rusça konuşulan Doğu Avrupa ülkelerindeki fırsatları yakından takip ediyoruz. Bölgede pazar araştırmalarımız devam ediyor. Yıl içerisinde bu bölgeye de ilk ihracatlarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

50 bin metrekarelik entegre üretim üssü oluşturacak

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2013 yılından beridir 5 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 10 bin metrekare alan üzerinde üretim yaptıklarını ifade eden Ömer Fırat, yüzde 100 kapasite ile üretim yaptıklarını yeni fabrika yatırımının da gündemlerinde olduğunu kaydetti. Yeni nesil ürünleri ile birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardan yüksek bir talep öngördüklerini söyleyen Fırat, “Şuanda 15’i beyaz yaka olmak üzere toplamda 90 kişiyi istihdam ediyoruz. Kapasite artışı yatırımlarında tüm sınırlarımızı zorladık. Alan olarak yeni makine yatırımlarında zorlanıyoruz. 50 bin metrekarelik bir alana yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yeni fabrikamız hem makine parkuru hem yenilenebilir enerji sistemleri hem de mega depolama alanlarıyla ile tam entegre bir tesis kuracağız. 50 yıl boyunca iş ortaklarımıza yanıt verebilecek bir üretim üssü oluşturmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsis başvuru sürecimiz devam ediyor. Yeni üretim üssümüzün tüm proje hazırlıkları tamamlandı. Arsa tahsisi işlemlerinin ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.