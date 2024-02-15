Mazot zamları yeni sezon öncesi üreticiyi endişelendiriyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Çiftçilerin en büyük girdi maliyeti olan mazot fiyatları artmaya devam ederken, İzmir’deki ziraat odası başkanlarının verdiği bilgilere göre devletin verdiği mazot desteği bir traktörün bir seferlik deposunu ancak dolduruyor. Üreticilerin üretim maliyeti düşük ürünlere yöneldiğini belirten oda başkanları; maliyetini karşılamayan çiftçilerin de üretimden uzaklaştığını söyledi.

Son olarak motorinin litre fiyatına 2,57 TL zam yapıldı. Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olan motorinin litre fiyatı 44,29 TL oldu. Böylelikle motorin fiyatında rekor seviye görüldü. Bu zamla yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Genel seçimlerden bu yana ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı. 2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal destekler ise buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira olarak açıklanmıştı. Bu desteğin 103 lirasını mazot, 46 lirasını gübre desteği oluşturuyor. Mazotun çiftçiye ucuz fiyatlardan satılması gerektiğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, “Yatlara verilen ÖTV’siz mazot gibi, çiftçilere de uygun fiyattan mazot satılabilir” çağrısında bulundu.

“Tarımda ve gıdada ithalata bağımlı bir ülke olduk” diyen Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ise, “Mazotun bu fiyatlara getirilmesi; çiftçiye, ‘traktörünüzü çalıştırmayın, üretim yapmayın’ demek anlamına geliyor. Devletin 2023 yılı için dekar başına verdiği mazot desteği 103 lira. Şu anda mazotun litre fiyatı 45 lirayı geçmiş durumda. Ortalama bir traktörün deposu yaklaşık 2 bin 250 TL’ye doluyor. Bir depoyla da tarlayı 1 gün sürebiliyoruz. Aynı şekilde hasat için de traktör kullanıyoruz, mazot maliyetimiz hep oluyor. Mazotla beraber ilaca da gübreye de her gün zam geliyor. Göz göre göre üreticiye ‘üretim yapmayın’ deniyor. Bu şartlar altında tarım yapmak, üretici olmak çok ama çok zor. Zaten üretici de üretimden uzaklaşıyor. Kendi üreticimize vermemiz gereken parayı ithalatla elin çiftçisine veriyoruz” diye konuştu.

“Mazot zamları üreticiyi endişelendiriyor”

Artan mazot fiyatlarının üreticiyi yeni sezon öncesi endişelendirdiğini söyleyen Menemen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Altıntaş, üreticinin girdi maliyeti düşük ürünlerin ekimine yöneldiğini vurguladı. Altıntaş, “En büyük girdi kalemlerimizden birisi olan mazot maliyetimiz her geçen gün artıyor. Bu yıl yağışlar istediğimiz gibi oldu. Hava şartları üretim içim müsait ancak mazottaki fiyat artışları bizleri zorluyor. Geçen seneye göre bu yıl; maliyetlerimizde yüzde 200 oranında artış var. Aynı zamanda bir pamuk üreticisi olarak devletin dönüm başına bana verdiği mazot desteği 270 TL. Bu destek bir seferlik depomu dahi doldurmuyor. Devletin mazottaki desteğini arttırması lazım. En büyük beklentimiz şu an için bu. Mazottaki artışlar sadece tarladaki maliyeti artırmıyor aynı zamanda nakliye fiyatlarını dolayısıyla pazar fiyatlarını da arttırıyor. Bu sebeple tüketici maalesef yeni sezonda ürünleri daha pahalı tüketecek” dedi.