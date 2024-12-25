Mecprom beşinci yılını coşkuyla kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2020 yılında proje ve mühendislik çözümlerinde yeni nesil çözümler sunma hedefiyle kurulan Mecprom, kısa süre içinde sivil ve askeri alanlarda geniş bir yelpazede üretim yaparak önemli başarılara imza attı. Araç üstü vinçlerden fabrika içi modüler taşıma sistemlerine, ağır vasıta kurtarıcılarından tasarım ve prototip ürünlere kadar birçok alanda hizmet veren Mecprom, çözüm ortaklığı sunduğu firmaların güvenini kazanarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Plaket takdimi, çekiliş ve konser etkinliklerinin yer aldığı beşinci yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen program, sektör temsilcileri ile firmanın müşteri ve çalışanlarından oluşan geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programda konuşan firma yetkilileri, beş yıl gibi kısa bir sürede elde edilen başarının, çalışmalarındaki özveri ve yenilikçi vizyonlarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

“50 bin ürünümüz var”

Mecprom Kurucu Ortağı ve İş Geliştirme Müdürü Mehmet Karakaya, EKONOMİ’ye özel olarak yaptığı açıklamada, firmanın sektörde çözüm ortağı olarak tercih edilen bir marka haline geldiğini belirterek “Beş yıllık süreç içerisinde yoğun bir tempoyla çalıştık. Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle iş birliklerimizi geliştirmeye gayret ettik. Bu minvalde gerek makine tesisat gerek de ekipman altyapımıza yönelik yatırımlarımızla beraber, kurucu yönetimi için gerekli personel ve bu personelin eğitimleri ile ilgili yoğun ve meşakkatli bir süreç geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada 50 bin çeşidin üzerinde sivil ve savunma sanayine yönelik ürünümüz var. Piyasada şu anda 700’e yakın çalışan ürünümüz bulunuyor” dedi.

“Mühendis kadromuz genç ve dinamik”

Mecprom olarak sektördeki öncülüğünü koruma ve geliştirme hedefiyle Ar-Ge çalışmalarına ve inovatif projelere daha fazla yönelmek istediklerini de söyleyen Karakaya, “Toplam personelimizin yüzde 35’i beyaz yaka. Yüzde 20’si ise genç ve dinamik mühendis kadromuzdan oluşuyor. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz sözleşmelerle birlikte kapasite artırımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun için 2026 yılının ortalarına kadar makine tesisat alt yapımızın oturmasını bekliyoruz” şeklinde konuşu.