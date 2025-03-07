Mercan Kimya, petrol türevi hammadde kullanımını yarıya indirdi

DENİZLİ / EKONOMİ

Parafin, emülsiyon, vazelin ve likit parafin üretimi gerçekleştiren Mercan Kimya, son yıllarda önemli yatırımlar yaptığı nano teknoloji araştırmaları sonucu geliştirdiği yeni nano-emülsiyonları ile petrol türevi hammadde kullanımını yüzde 50 düşürerek aynı kaliteli sonuçlara ulaşmayı başardı.

Faaliyete 1977 yılında parafin üretimiyle başlayan Mercan Kimya, bugün 5 kıtada 80 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye ve Romanya’daki fabrikalarında yıllık 120 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan Mercan Kimya, Alman sektör devleri ile yaptığı ortak üretimler ve sektörün tek Ar-Ge Merkezi’ne sahip firması olarak yaptığı çalışmalar ile önemli bir bölgesel oyuncu konumunda. Mercan Kimya, son yıllarda nano teknolojiler, finansal sağlamlık, kaizen (sürekli iyileştirme), dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında önemli gelişmeler sağladı.

Mercan Kimya Genel Müdürü̈ Harun Aydın, sektörün tek AR-GE Merkezi olduklarına dikkat çekerek, “Nano-emülsiyon teknolojilerindeki inovasyonlarımızla sürdürülebilir ürünler geliştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydettik. Yeni nano-emülsiyonlarımız sayesinde aynı kalite sonuçlarını yüzde 50 daha az petrol türevi hammadde kullanarak elde ediyoruz. Dünyanın en büyük üretim kapasiteleri arasında yer alan gururumuz Türkiye Orman Endüstrisi, nano ürünlerimizi kullanmaya başladı. Bu yenilik sektörümüzün karbon ayak izinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak. Bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin gelişmiş ülkelerde ikiz kardeşler olarak ele alındığını ifade eden Aydın, “Sürdürülebilir iş ekosistemine paralel olarak ileri ERP sistemleri, yapay zekâ ve RPA (Robotic Process Automation) çözümlerini üst düzeyde entegre ederek, metal yakayı süreçlerimizde her gün daha fazla kullanıyoruz. İnovasyonda olduğu gibi sürdürülebilirlik ve dijitalleşmede de ileri işler yapmak, öncülük etmek temel motivasyonumuz” dedi.

“Dijitalleşme de stratejik önceliklerimiz arasında”

Finansal istikrar ve sürdürülebilirliğin yatırımcıların güvenini pekiştiren temel unsurlar olduğuna dikkat çeken Mercan Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar, “Bu kapsamda yatırımcılarımızın çıkarları doğrultusunda en doğru stratejik kararları alıyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketimiz daha da güçlü̈ bir finansal yapıyla yoluna devam edecek. Dijitalleşme de stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dijital dönüşümü, finansal ve operasyonel süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirerek hem sürdürülebilirliği hem de küresel rekabet gücümüzü artırmak için kritik bir unsur olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“Hedefimiz sürdürülebilir büyüme”

CFO olarak göreve atanan Alper Ünlü de, şirketin finansal sağlamlığını daha da güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar attıklarını dile getirerek, “Öncelikli hedefimiz, şirketin mali yapısını daha da verimli hale getirerek sürdürülebilir büyümede avantaj sağlamak. Bu doğrultuda, Mercan Kimya ve grup şirketlerinin maliyet optimizasyonunu gerçekleştirerek operasyonel sinerjiyi artırmayı amaçlıyoruz. Alınan kararların etkileri kısa vadede gözlemlenmeye başlanacak. Dijitalleşme finansal süreçleri hızlandırarak daha verimli hale getiriyor. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak şirketimizin finansal yapısını güçlendirirken, operasyonel süreçleri de daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.