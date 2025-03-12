Mersin Büyükşehir Belediyesi kalifiye eleman yetiştiriyor
Çeşitli meslek edindirme kurslarıyla bireylerin iş gücü piyasasına katılmasına olanak tanıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, bugüne kadar 5 bin 500 kursiyerin hayatına dokundu.
MERSİN/EKONOMİ
MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Kent genelinde 7 şubeyle hizmet verdiklerini belirten Maya; giyim, metal, makine, ahşap, inşaat teknolojileri, lojistik/ulaştırma, yiyecek/içecek, turizm/konaklama, muhasebe/finansman, hasta yaşlı/bakım, güzellik ve saç bakım hizmetleriyle el sanatları olmak üzere 15 farklı alanda 300 farklı eğitim düzenlediklerini kaydeden Maya, “Şimdiye kurslarımızdan 5 bin 500 kursiyerimiz faydalandı. Eğitim alanlarımız tamamen istihdama yönelik olup hem işveren tarafından kalifiye personel arama durumunu tamamlamış hem de kursiyerlerimizi aranan personel haline getirmiş oluyoruz. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde eğitimlerini alabilir. Program sonunda bakanlık onaylı sertifika veriyoruz” dedi.
Mesleki eğitimlerin yerel ve uluslararası birçok iş birliğiyle güçlendiğini dile getiren Maya, “Uluslararası alanda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Bankası, BM Kalkınma Ajansı olmak üzere uluslararası iş birliklerimiz bulunuyor” ifadesini kullandı.