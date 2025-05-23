“Mersin iş dünyasının birlik ve beraberliğe ihtiyacı var”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin İli Oda ve Borsa Başkanları Müşterek Toplantısı Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) adına Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır katıldı. Tüm ilçe oda ve borsalarının çalışmaları ve sorunlarının konuşulduğu toplantıda Erdemli’nin yol bağlantı ihtiyaçlarından tahsisleri ve altyapısı tamamlanıp Çukurova Havalimanı’nın da açılmasıyla eksiği kalmayan Mersin-Tarsus Turizm Gelişme Bölgesi’nde yatırımların başlaması gerekliliğine kadar birçok konu ele alındı. Seyhan Nehri kaynaklı deniz kirliliğiyle mücadele, Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımı gerekliliği, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarına karşı bölgede yeni ürün deseni çalışmalarına yönelik yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Coğrafi işaretlerin az olduğu vurgulanıp ürünlerin korunup markalaştırılması gerekliliği dile getirildi.



“Ayrışma istemiyoruz”

Toplantıda il ve ilçe oda ve borsalarının birlikte hareket etmesiyle elde edilen önemli başarılar da hatırlatıldı. Limon konusundaki ihracat yasağının iş dünyasının tek ses olmasıyla kısa sürede çözüldüğü dile getirilip, “Mersin iş dünyasının birlik ve beraberlikle tek hedefe yürümeye ihtiyacı var. Ayrışma istemiyoruz” denildi.



Birlikteliğin getirdiği lobi gücüyle Çukurova Havalimanı’nın hayata geçirildiği hatırlatılan toplantıda bu havalimanının uçuş destinasyonlarının artırılması için de yine birlikte hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Mersin’in içme suyu ve tarımsal sulaması için hayati önem taşıyan Pamukluk Barajı’nın ishale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarına da oluşan lobi gücüyle devletin el atıldığı hatırlatıldı. Lobiyle kazanılan bir diğer başarı olarak Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu’nun gösterildiği toplantıda, Mersin iş dünyasının birlikteliğiyle otoyolun hızla ilerlediği belirtilip Kızkalesi-Taşucu etabının da plana eklenmesi için temasların devam ettiği ifade edildi.



“Üretim Türkiye’nin meselesi”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in artan yatırım cazibesine dikkat çekerek, yer sorunu nedeniyle yatırımcıya yanıt vermekte zorlandıklarını söyledi. Çözüm için yerel yönetimlerle çalıştıklarını ama artık sorunun yerel yönetimleri de aştığını kaydeden Çakır, “Devlet de bu konuya eğilmeli. Üretim Mersin’in değil, Türkiye’nin meselesi. Küresel iklim krizi tarımı etkiliyor. Artık stratejik olarak çok su tüketen ve ısı farkı nedeniyle verimi düşen narenciyeye alternatif ürün desenlerinin çalışılması gerekiyor. Tüm bölge bu konuya yoğunlaşmalı” dedi.



Çakır, bugüne kadar birçok sektörde yürütülen arama konferanslarının son adımı olan Mersin Ekonomi Zirvesi’nin 17 Haziran’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.