Mersin yaza konut stokunu eriterek giriyor

Şirin ÇAVUŞ



MERSİN - Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK) Nisan ayı konut satış istatistiklerine göre Mersin’de konut satışları bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 35,5 oranında azalarak, 2 bin 277 olarak 2,7 pay ile konut satışında 7. sırada yer aldı. Ancak azalan satışlara rağmen kentte satılık ve kiralık konut stokunda oluşan daralma sonucunda sorunlar yaşanmaya başladı.

Türkiye Emlakçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Canpolat, Akkuyu Nükleer Santralinde çalışan Rus personel sayısında yaşanan artış ve bu 40 bine yakın çalışanın yakınlarının bölge ziyareti ile Aydıncık, Anamur, Taşucu, Silifke, Erdemli ve Mezitli’ye kadar ulaşan bir yabancı akını söz konusu olduğunu bu durumun kiralık ve satılık konut stokunu etkilediğini belirtti.

Mesafe olarak deprem bölgesine yakınlığı ile önemli konumda olan Mersin’de yazlığı olan birçok depremzedenin bölgeye geldiğini söyleyen Canpolat, gayri resmi rakamlara göre hareket halinde 1 milyon göçmene ev sahipliği yapıldığını söyledi. Kentte imar planlarının gecikmesi ile konut stokunun eridiğini belirterek, önlem alınmaması durumunda kentin konut krizinin derinleşeceğini söyledi.

Canpolat, “Pandemi süreci ile başlayan, turizm göçleri ile devam eden göç akını maalesef 6 Şubat depreminin yıkıcı etkisiyle kentte konut ve arazi alımını artırmıştı. Bankaların kredi oranları, konut fiyatlarında yaşanan artış her ne kadar alımı güçleştirse de artçıları devam eden depremlerin yaşattığı korku kent merkezinde bulunan bireyleri yüksek katlardan ve eski binalardan kaçmaya zorladı. Konutlarını satışa çıkaran insanlar yaylarda ve dağlık yerlerde konut ve arazi almaya yöneldi. Bu konut satış oranlarını etkilese de cazibe merkezi konumunda olan Mersin’de konut stoku açığı devam ediyor.” dedi.

Geçen yıl 400 bin civarı boş yazlık ve konut stoku olduğunu aktaran Canpolat, bu alanların neredeyse dolduğunu, devam eden göçlerle bir konut stoku açığının baş göstermeye başladığını söyledi. Canpolat, bu duruma çözüm için kentsel dönüşüm yapılması, dere yatakları ve sahil kesimine inşa edilen eski yapıların dönüştürülmesi ile hem sağlam yapıların yapılacağını hem de konut sorununun çözülmesi için adım atılmış olacağını belirtti.

Göç kira rakamlarını ciddi oranda yükseltiyor

Kente gelen yoğun göçün etkisiyle kira rakamlarında ciddi oranda artış yaşandığını ve bu durumun durmadan devam ettiğini söyleyen Canpolat, şuanda Mersin’de 1+1 dairelerin 6-7 bin dolaylarında olduğunu bu rakamın 4+1 ve üstü dairelerde 45 bin liralara kadar çıktığını söyledi.

Depremin hemen ardından seçim hareketliliği ile piyasalarda bir daralma yaşandığını, kararsızlık ve güvensizlik durumunun bir duraksama süreci yaşattığını ifade eden Canpolat, “Seçim sonrası piyasalara gelecek güven bir nebze de olsa bizi eski günlerimize götürecektir” dedi.

Kent, nazım imar planlarını bekliyor

Konut arz ve talebinin dengelenebilmesi için imara açılan bölgelerde süratle yapılaşmaya gidilmesi gerektiğini belirten Canpolat, “Mersin’de 1/1000’lik ve 1/5000’lik yılan hikayesine döndü. Yerel yönetimler güçlü ve sonuç odaklı olabilmeli, tüm belediye başkanlarının bu konu ile ilgili bir savaş açması gerekiyor. Mimar ve Mühendisler odası, Müteahhitler odası, İnşaat mühendisleri odasının bu konu üzerinde durması gerekiyor. Biz bu konuyu her birimde dillendiriyoruz. Mersin merkez ve dört ilçede şuan ruhsat sorunu var. Bu 1/1000’lik ve 1/5000‘likler biter de imara açılırsa kentin konut sorunu azalmaya başlar” şeklinde konuştu.