Mersin’de yüzde 45’lik artış var! Elektrikli araç piyasası hareketlendi

MERSİN/EKONOMİ



Mersin merkezli Derya Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, elektrikli araç satışlarını değerlendirdi. Ülke geneli piyasada canlılık yaşandığını dile getiren Hüseyin Kış, elektrikli araçların artık endişeyle değil güvenle anıldığına dikkat çekti. Mersin’de 2025’in ilk çeyreğinde 620 adet elektrikli araç satıldığını açıklayan Kış, “Bu sayı önceki yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor. Elektrikli araçların sıfıra yakın çevresel etkisi, sıfır sera gazı emisyonu ve daha az zararlı sıvı kullanımı gibi avantajları, tüketici davranışlarında büyük değişim yarattı. Elektrikli araçlara yönelik çekinceler artık geride kalıyor. Devlet teşvikleri ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması da bu dönüşümde kilit rol oynuyor. Bugün Avrupa’da bir şarj istasyonuna ortalama 15 araç düşerken, Türkiye’de bu sayı 16. Oranlar ülkemizdeki talebin gücünü gösteriyor” dedi.

“Sektörü hareketli bir yıl bekliyor”

2025’in ilk aylarında döviz kuru dalgalanmaları ve faiz artışlarının talep üzerinde baskı yarattığını aktaran Hüseyin Kış, buna rağmen sektörün toparlanma sinyalleri verdiğini ifade ederek, “Yaz aylarında sıfır araç satışlarının yeniden ivme kazanmasını bekliyoruz. İlk çeyrek verileri, otomotiv sektöründe hareketli bir yılın bizi beklediğini gösteriyor. Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte ikinci el pazarında da yoğunluk yaşanabilir. Ancak ekonomik istikrar ve alım gücünün yeniden artması, tüm sektörlerin canlanması açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.