Mersin’i TBMM’de temsil edecek isimler belirlendi

Adnan AÇIKGÖZ



MERSİN - Mersin’de 1 milyon 258 bin 587 seçmen, 4 bin 134 sandıkta oy kullandı. Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Avukat Ali Mahir Başarır, İnşaat Mühendisi Gülcan Kış, Avukat Mehmet Emin Ekmen ve eski Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Çiftçi Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş İnsanı Ali Kıratlı ve Avukat Havva Sibel Söylemez, Eczacı Faruk Dinç, Yeşil Sol Parti’den Avukat Ali Bozan ve Perihan Koca, İYİ Parti’den önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ise Eğitimci Levent Uysal, TBMM’nin yolunu tuttu.