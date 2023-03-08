Mersinli kadınlar, ücret eşitliği özel teşvik ve destek mekanizmaları bekliyor

Şirin ÇAVUŞ



MERSİN - Mersin iş dünyasında kadınların her sektörde başarılı projeler ve yatırımlar yürüttüğünü dile getiren TOBB Mersin İl kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, özellikle lojistik, gümrük müşavirliği, basın yayın, sigorta, dış ticaret, yatırım danışmanlığı, hazır giyim sektörlerinde kadın girişimci sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Kadın istihdamının ve girişimciliğinin daha da artırılması için toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran yeni uygulamalara ihtiyaç olduğunu kaydeden Ayla Harp, “Toplumsal yönüyle var olan bu eşitsizliğin kendi kendisine çözülmesini beklemek oldukça zor. Bu yüzden bu durumu terse çevirmede rol oynayacak, kadının kendisini kanıtlamasına olanak sağlayacak birtakım kurallara ihtiyacımız var. Kadın yönetici yüzdeleri, kadın çalışan sayısı, ücret eşitliği, kadınlara verilen teşviklerin arttırılması, kadın kooperatiflerinin daha çok desteklenmesi, mikro kredilerin arttırılması ve fırsat eşitliğinin önünü açacak önemli kriterler olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında toplumsal cinsiyet eşitliği önyargısının kökeninin toplumsal olduğu gerçeğini düşünürsek, kadınlara ikincil rol biçen toplumsal kalıpların yıkılmasının yolu eğitimden geçiyor. Çocuklara aile içinde verilen eğitim, kadının toplumdaki konumunun inşası, aile içi sorumlulukların eşler arasında eşit paylaşılması, ayrımcılıkla mücadelenin geliştirilmesine kadar yapacak o kadar çok şey var ki. Toplumsal cinsiyet eşitliğine daha çok önem vermeliyiz. Eşitlik kadınların sorunu değil, herkesin sorunu. Odağımızı cinsiyetten ziyade yeteneğe kaydırmamız gerekiyor” dedi.

Depremzede kadınlar için yen iş sahalarına ihtiyaç var

Deprem bölgesindeki kadınlar için özel teşvik ve desteklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Ayla Harp, “Depremzede kadınlarımızın içinde bulundukları travmatik durudan çıkmalarını sağlayacak destekleme mekanizmalarına ihtiyacı var. Öncelikle yaşamın akışındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve yerleşik bir hayata geçmelerini sağlamalıyız. Depremzede kadınlarımız aktif çalışma hayatının içinde olmak istiyorlar. Ancak, maalesef hepsi işsiz kalmış durumdadır. Kimisi kendi işini tekrar kurmak ve devam etmek istiyor, çalışanlar alanlarında iş bulup çalışmak istiyor, iş dünyasının kendilerine yardımcı olmalarını ve sahip çıkmalarını istiyorlar” diye konuştu.