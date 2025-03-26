MGD Marmara’dan 40 Milyon TL’lik Dev Yatırım

Adem Adıgüzel/Kocaeli

MGD Marmara Genel Müdürü Fatih Yaşar, Ekonomi gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’ın sorularını yanıtladı Kocaeli Gebze’de Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren MGD Marmara, 2025 yılı için büyük bir yatırıma hazırlanıyor. 40 milyon TL’lik yatırımla 2 bin metrekarelik yeni bir tesis kuracaklarını belirten Genel Müdür Fatih Yaşar, sektörde yaşanan zorlukları ve çözüm önerilerini anlattı.

“2024’ü Kendi Kabuğumuzda Geçirdik”

Geri dönüşüm sektörünün artan maliyetler nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirten MGD Marmara Genel Müdürü Fatih Yaşar, “Atık işlemek, sadece fiziksel bir süreç değil. Bu işin ciddi bir sorumluluğu var. Aldığınız atıkları doğru şekilde işlemek zorundasınız. 2024’te bazı işleri bırakıp, daha verimli ve sürdürülebilir alanlara yöneldik.” dedi.

Şirketin faaliyet alanlarına değinen Yaşar, “Şirket, metal, elektronik atıklar, soğutucu dolaplar, karton, plastik ve sanayide çıkan birçok geri dönüştürülebilir atığı işleyerek, sanayi tesislerine entegre çözümler sunuyor. Metal atıklar kesilip parçalandıktan sonra demir-çelik fabrikalarına, plastik atıklar ise çapak haline getirilip plastik enjeksiyon üreticilerine gönderiliyor” dedi.

“2025’te Yatırıma Odaklanıyoruz”

2025 yılında ekonomik belirsizlikler devam etse de, MGD Marmara büyümeye devam ediyor. 40 milyon TL yatırım yaparak 2 bin metrekarelik yeni bir fabrika kuracaklarını ve bu yatırımın sektöre önemli katkı sağlayacağınıbelirten Fatih Yaşar, “Büyüme stratejimiz kontrollü ilerliyor. 2025’te de dikkatli olacağız ama yine de önemli bir yatırım yaparak kapasitemizi artırıyoruz.” dedi

“Sektörde En Büyük Farkımız Güvenilirlik”

MGD Marmara’nın sektördeki en büyük farkının güvenilirlik olduğunu belirten Fatih Yaşar, sanayi tesislerinin atıklarını lisanslı firmalara vermek zorunda olduğunu ve bu süreçte güvenilir bir iş ortağı olmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

“Bizim farkımız, lisansımız olan her atığı kendi tesisimizde bizzat işliyor olmamız. Çalıştığımız firmalar, atıklarının doğru şekilde işlendiğinden emin oluyor. Bu güven, bizi sektörde öne çıkarıyor.” dedi.

Şirketin şu anda 68 kişilik bir ekiple çalıştığını ve 2024’te 35-40 bin ton atık işlediklerini ve atık ayrıştırma ve elleçleme işinde yerli çalışan bulmanın zorluklarınıbelirten Yaşar, “Bu işi yapacak Türk çalışan bulmak gerçekten zor. Neyse ki kemik kadromuz var ama yabancı işçi çalıştırmanın yasal bir zemine oturtulması şart.” ifadelerini kullandı.

“OSB’lere Geri Dönüşüm Tesisleri Kurulmalı”

Fatih Yaşar, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) geri dönüşüm tesislerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.“Bir kamyon atık ancak 1 ton geliyor. Lojistik maliyetleri yüzünden küçük ölçekli atık alımları zorlaşıyor. OSB’lerde ön işlem ve aktarma merkezleri olsa, atıklar orada sıkıştırılıp daha verimli şekilde taşınabilir” dedi.Yaşar, OSB yönetimleriyle ortak bir konsorsiyum kurulması halinde, sanayicilerin geri dönüşüm süreçlerinin çok daha etkin ve ekonomik hale gelebileceğini vurguladı.

“Karbon Ayak İzini Azaltmanın Tek Yolu Tüketimi Azaltmak”

Karbon ayak izini sıfıra indirmenin teorik olarak mümkün olmadığını belirten Fatih Yaşar, karbon ticareti gibi yöntemlerin uzun vadede gerçekçi bir çözüm sunmadığını ifade etti.“Karbon satın alarak izimizi sıfırlayabiliriz gibi görünüyor ama gerçek çözüm bu değil. Önemli olan tüketimi azaltmak, atık miktarını düşürmek. Bu sadece sanayi için değil, bireysel olarak da hepimizin sorumluluğu.” dedi.