Milas Süt Birliği flake yem tesisi kuruyor

Süt işleme ve flake yem üretim projesi için çalışmalarını sürdüren Milas Süt Birliği, Muğlalı üreticilere daha uygun fiyatlı ve kaliteli yem temin edecek flake yem üretim projesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ile 20 milyon liralık makine, ekipman desteği protokolü imzaladı. Proje ile Milaslı ve Muğlalı üreticilerin yüksek giderlerini azaltmak için üreticilere uygun fiyatlı ve kaliteli yem temini sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Süt Üreticileri Birliği arasında, üreticilerin yüksek giderlerini azaltmak için Flake Yem Üretim Tesisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, “Hayvancılık sektörü sıkıntılı günler yaşıyor. Üreticilerimiz artan girdi maliyetleriyle zor günler yaşarken tüketiciler de uygun fiyatlı, kaliteli süt ve süt ürünlerine ulaşmada güçlük yaşıyor. Arz talep dengesindeki sorunlar üreticiyi de tüketiciyi de mağdur etmekte. Bu sebeple üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak, tüketicilere daha iyi hizmet etmek için Milas Süt Birliği olarak, Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde kendi mülkümüz olan alanda, Milaslı ve Muğlalı üreticilerimize, tüketicilerimize hizmet için süt işleme ve flake yem üretim tesisi projesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’tan destek istedik ve bugün flake yem tesisimize makine ekipman desteğini içeren, üretici destek protokolü imzalıyoruz. Tesisimizi biran önce faaliyete geçirerek, üreticilerimize yem konusunda ciddi katkı sağlamayı, tüketicilerimize de uygun fiyatlı, kaliteli ürünlerle hizmet sunmayı hedefliyoruz. Milas’ta 12 bin kişilik üretici ailemiz ve 3 bin üyem adına, hatta tüm Muğla üreticisi adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

20 milyon liralık makine ve ekipman desteği

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üretici destek protokolünü Muğla’nın ve bölgenin en güçlü, en kurumsal birliği olan Milas Süt Birliği ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Aras, “Ekonominin zorlaştığı, girdi maliyetlerinin çok arttığı bir dönemde üreticilerimize yem konusunda destek vermek için Milas Süt Birliğimiz ile protokol imzalıyoruz. Milas Süt Birliği’nin tesisine yaklaşık 20 milyon liralık makine ve ekipman desteğini içeren protokolümüz ile sadece Milaslı değil tüm Muğlalı üreticilerimize destek olacağız. Tesisimizi çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Tarım ve hayvancılığa desteğimiz sürecek” dedi.