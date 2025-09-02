Mimarlar ve müteahhitler ortak akıl için masaya oturdu

EKONOMİ (BURSA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde gerçekleşen törende konuşan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, protokol kapsamında; mesleki mevzuatın geliştirilmesi yönünde ortak çalışmalar yapılması, karşılıklı eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi, sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği sağlanması ve teknik-gezi organizasyonlarının planlanmasının hedeflendiğini söyledi. Rodoplu; “Aynı zamanda bu iş birliğinin, iş arayan meslektaşlarımız için istihdam olanaklarının artırılmasına katkı sunmasını ve özellikle genç mimarlarımızın mesleğe daha güçlü adımlarla katılmalarını desteklemesini önemsiyoruz. Bu sürecin, kentimize, meslek ortamına ve sektöre fayda sağlayacak yapıcı ve verimli bir ortaklık zemini oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

İMSİAD Başkanı Şeref Demir ise, mimarların bakış açısının, projelerin hem teknik hem de sanatsal boyutlarını zenginleştirdiğini, müteahhitlerin sahada ortaya koyduğu emekle birleştiğinde topluma kalıcı değerler kazandırdığını vurguladı. İmzaların ardından taraflar, özellikle kentsel dönüşüm ve sektörel sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ortak akıl ve iş birliğinin sorunların çözümünde büyük önem taşıdığı, sektör paydaşlarının daha sık bir araya gelmesinin süreci hızlandıracağı ifade edildi.

İmza törenine Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İMSİAD Başkan Yardımcısı Nurcan Özdemir, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Ay, Ahmet Hilmi Kaşlıoğlu ve Mehmet Demirci katıldı.