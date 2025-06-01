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MİTSO üyesi 3 firma, 2024 yılı ISO 500 listesinde yerini aldı

MİTSO üyesi 3 firma, 2024 yılı ISO 500 listesinde yerini aldı

Haber Merkezi
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MİTSO üyesi 3 firma, 2024 yılı ISO 500 listesinde yerini aldı
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MUĞLA / EKONOMİ
 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) üyesi üç firma, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını sıralayan 2024 yılı ISO 500 listesinde yer alarak bölge ekonomisinin üretim gücünü ortaya koydu. Su ürünleri ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Gümüşdoğa Su Ürünleri, Kılıç Deniz Ürünleri ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş., performanslarıyla hem Milas’ın sanayi potansiyeline dikkat çekti hem de Muğla’nın ekonomik değer zincirine katkı sundu.
 
Bu yıl listeye 89. sıradan giren Kılıç Deniz Ürünleri, bölgenin su ürünleri sektöründeki liderliğini pekiştirirken; 143. sırada yer alan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim, enerji alanındaki büyüklüğüyle dikkat çekti. Milas'ın bir diğer sanayi devi Gümüşdoğa ise 2024 yılı verilerine göre 663 milyon 816 bin 124 TL’lik üretimle listeye girmeyi başardı.
 
Üyelerinin böyle prestijli bir listede yer almasının Milas için gurur verici bir gelişme olduğunu ifade eden MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Sanayicilerimizin azmi ve emeği, bölgemizin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynuyor. Tüm firmalarımızı yürekten kutluyoruz” diye konuştu.

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