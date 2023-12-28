Modada sürdürülebilirlik, Türk moda tasarımcısının selüloz deri projesi ile sağlanıyor

MERSİN / EKONOMİ

Türkiye’de 10 yıl önce henüz öğrenciyken giriş yaptığı moda/tekstil sektöründe Rusya, Dubai ve Türkiye pazarı için kadın-erkek kıyafetleri tasarlayan Selen Tavtın, ulusal ve uluslararası markaların mutfağında çeşitli çizimler yapıp üretti. İklim krizini tetikleyen sektörlerin başında gelen modada doğaya zararsız ürünler oluşturmak için harekete geçen Moda Tasarımcısı Selen Tavtın, ürettiği selüloz bazlı biyomateryal deriden diktiği koleksiyonla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalarak yurt dışı eğitim bursu kazandı.

Moda yönetimi yüksek lisans eğitimini İtalya Domus Academy ve İngiltere Regent’s University’de eş zamanlı tamamlayıp projesini her geçen gün geliştiren Selen Tavtın, çokça tercih edilen inovatif ve çevreci ürünüyle Avrupa’nın önemli tasarımcıları arasındaki yerini aldı. Selüloz derinin ortaya çıkış hikâyesinden söz eden Selen Tavtın, doğal yaşama destek sunma çalışmalarının kendisini her zaman heyecanlandırdığını söyledi.

Tasarımlarda kimyasal üretim olan polyester düğme yerine kemik düğme kullanmayı etik nedenlerden dolayı reddettiğini anlatan Selen Tavtın, “Çeşitli inceleme ve araştırmaların ardından üretip, eğitim süreci ve sonrasında geliştirdiğim selüloz deri projem, sürdürülebilirlik ve döngüselliğe büyük önem veren Avrupalı üreticilerden yoğun ilgi gördü. İlk müşterilerim İtalyan olunca bu ülkede yerleşik hayata geçip ‘herstudio’ imzasıyla kendi markamı oluşturdum. Şu an hem Türkiye hem de İtalya’da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Avrupa’nın zirvesinde bir Türk kadını

EİB yarışması için diktiği koleksiyonun uluslararası birçok moda organizasyonunun vitrininde Türkiye’yi temsilen kullanıldığını dile getiren Selen Tavtın, “Koleksiyonum Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen dünyaca ünlü kumaş fuarı Premiere Vision’in 2022 etkinliğinin tanıtım materyallerinde kullanıldı. Tüm billboardlarda, Türk sektör temsilcilerini tanıtan afişlerde, kitapçıklarda ve giriş sayfalarında ismim ve ürünümün görselleri yer aldı. Ülkemi koleksiyonumla birlikte bu kadar büyük bir organizasyonda, bu kadar yoğun bir şekilde temsil etmek büyük bir onur kaynağı oldu. Aynı selüloz deri girişimimle AB içinde katıldığım ‘Daha Yeşil Gelecek’ temalı girişimcilik yarışmasını kazandım. Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü’nün düzenlediği etkinlikte, G20 ülkeleri arasında gelecek vaat eden 20 genç iş lideri arasına seçildim.

ISPI, OECD ve Bocconi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Geleceğin Liderlerinin Küresel Politika Forumu 2023’e davet edilmek büyük mutluluk verdi. Güçlü ve vizyoner Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğim” şeklinde konuştu.

“Tasarımcı, ticari hareketlilikte ekibin bir parçasıdır”

Benzer inovatif tasarımlarla oluşturulan kostümlerin ekonomik hareketliliğe önemli katkılar sunacağına işaret eden Selen Tavtın, moda tasarımcısının küresel gelişmeleri gözlemleme ve olguları somut örneklere dökme eğiliminde olduğunu aktardı. Gözlemlerle oluşturulan koleksiyonların nihai tüketiciyi etkilemesiyle oluşan moda trendlerinin ekonomik verilere doğrudan yansıdığının altını çizen Selen Tavtın, şunları kaydetti: “Tasarım ticareti dediğimiz hareketlenme bu etkileşimden doğar ve tasarım dünyasındaki gözlem zenginliği, ticari hareketliliği olumlu yönde etkiler. Aslında tasarımcı, ticari hareketlilikte ekibin bir parçasıdır. Görevi ticari yönelimleri, yani trendleri fark etmek ve bulunduğu ekibi bu farkındalığa dâhil etmek olan moda tasarımcılığı, ticari öngörü ve ikna kabiliyeti gerektiren zorlu bir alandır.”