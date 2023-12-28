Mesleki eğitimle 87 kişi istihdam edildi

ADANA/EKONOMİ

Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi ile gaz altı kaynakçılık, elektrik ark kaynakçılık, CNC torna ve CNC freze operatörlüğü alanlarında, yüzde 15’i kadın olmak üzere 87 kişinin mesleki yeterlilikleri geliştirilerek istihdam edildi.

Projenin kapanış toplantısı Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, projenin başarıyla tamamlandığını belirterek, “Verilen eğitimler arasındaki gaz altı kaynakçılığı, metaverse platformunda yapılan dijital eğitimle bir ilk olma özelliği de taşıyor” dedi. Kıvanç, sektörü yeni bakış açıları kazandırıldığını ifade ederek, “En önemlisi 4 ayrı sektörde 9 yeterlilik alanında ADASO Belgelendirme Kuruluşu faaliyete geçirildi” diye konuştu.

Vinton: İki kurum arasındaki ilk finansal anlaşma

Toplantıda söz alan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton de şunları kaydetti: “Projemizin çok değerli bir anlamı daha var. İlk defa Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında finansal anlaşma olma özelliğini de taşıyor. Bu nedenle de çok önemli. Mesleki eğitimin aslında yerel ekonomi üzerinde de genel anlamda büyük bir katkısı var. Ancak bunun yanı sıra kişilerin hayatlarını idame ettirebildikleri açısından da çok önemli. Mesleki eğitim aslında denklemin iyi bir şekilde dengeli bir şekilde kurulmasına da yardımcı olan bir araç. ADASO ve EBRD iş birliğiyle Adana’da Kobilerin kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak için yürüttüğümüz girişim tamamlandı. Mesleki eğitim alan öğrencilerin yüzde 96’sı istihdam edildi.”

Üve: En önemlisi iyi bir ortağınızın olması

EBRD Ankara Ofis Başkanı Mehmet Üve ise şöyle konuştu: “Adana'yı tanıyorduk. İyi bir partnerimiz olduğunu biliyorduk. Çünkü kalkınma projelerinde en önemli şey belki ülkemizde ve diğer ülkelerde, gerçekten finansmanın teknik yardımın yanı sıra işleri, projeleri gerçekleştirebileceğimiz iyi bir ortağımızın olması. Bu anlamda Adana Sanayi Odası'na çok teşekkür ederim. Gerçekten başladığımız noktada vardığımız nokta arasında Mesleki Eğitim Merkezi projesi çok farklı bir noktaya geldi.”