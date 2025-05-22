Model Fabrika Gaziantep’te firmaları geleceğe hazırlıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında Gaziantep Model Fabrika’nın önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Tezel: “Rekabeti artırmayı hedefliyoruz”

Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın, firmalara ulusal ve uluslararası pazarda rekabet avantajı sağladığını vurgulayan Tezel, “Gaziantep Model Fabrika olarak firmalarımızın üretim maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte KOSGEB’in sunduğu destekler büyük önem taşıyor. 2 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında devam eden 2. başvuru dönemiyle birlikte, program kapsamında sağlanan kredi faiz desteği işletmelere önemli bir avantaj sunacak” dedi.

Başvuru sürecinde gerekli olan Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi (YODA) raporlarının Gaziantep Model Fabrika tarafından hazırlandığını belirten Tezel, bu raporların firmaların mevcut durumlarını analiz ederek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve stratejik yol haritalarının oluşturulması açısından kritik bir rol üstlendiğini söyleyerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından akredite edilmiş uzman kadrolarıyla bu raporları hazırladıklarını belirtti.

“Gerçek üretim ortamında deneyimsel öğrenme imkanı sunuyoruz”

Tezel, YODA raporu sonrası başvurusu onaylanan firmaların Model Fabrika’nın sunduğu hizmetlerden yararlanmasının zorunlu olduğunu ve bu süreçte firmaların operasyonel mükemmeliyet ilkelerini öğrenerek uygulamaya geçirdiklerini ifade etti.

Gaziantep Model Fabrika’nın bugüne kadar tekstil, plastik, makine-metal, gıda ve kimya gibi birçok sektörde 90 firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti sunduğunu aktaran Bora Tezel, “Gerçek üretim ortamında deneyimsel öğrenme teknikleri ile firmalarımıza yalın üretim yetkinliği kazandırmak ve kaynak israfını en aza indirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gaziantep sanayisini daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.