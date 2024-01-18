'Modern sulama için finans desteği sağlamak istiyoruz'

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi’ konulu bilgilendirme toplantısı ATB’de yapıldı. İl Müdürü Kökçüoğlu, konuşmasında ‘Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi’ kapsamında yeni hibe programlarının açıklandığını belirterek, “Adana yerelinde Türkiye genelinde Türk tarımı bir adım bile olsa daha ileriye götürme amacındayız. Bunun ilk adımı üretimdir” dedi.

Üretimde önceliklerinin toprak ve suyun korunması olduğuna dikkat çeken Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

“Bunu sürdürülebilir kılacağız. Yenilenebilir üretim tekniklerini birlikte oluşturacağız. Üretim aşamasını başardıktan sonra ikinci adımımız, üretileni pazarlamaktır. Bir kısım ürün pazarlanırken bir kısım ürünü daha katma değerli hale getirmek için depolamamız gerekmektedir. Tüm bunlar sadece bitkisel üretimde değil, hayvansal üretimde de geçerlidir. Toprağımızı iyi değerlendirip, suyumuzu bir sonraki nesillerimize de bırakabilmek için ekonomik kullanmamız lazımdır. Kısaca toprağa zarar veren vahşi sulamayı bırakıp, modern sulama sistemlerine geçilmesi şarttır. Bunun için üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu finansı sizlere sağlamak istiyoruz. Bu programlar bunlar içindir.”

"Tek bir damla suyu heba edemeyiz"

ATB Başkanı Şahin Bilgiç de dünyanın en kıymetli hazinesinin toprak, tarım, gıda ve su olduğunu, yakın geçmişte yaşanan pandemi, deprem ve komşu ülkelerdeki savaşlar gibi acı tecrübelerin de bunu gösterdiğini söyledi. Bilgiç “Bu önem her geçen gün artarak devam edecektir. Tarım ve gıda sektörlerimizin geliştirilmesi ve tek bir damla suyumuzun heba olmadan verimli bir şekilde kullanılması çok ama çok önemlidir” dedi.

Bilgiç, şöyle devam etti: “Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi son derece önem arz etmektedir.”