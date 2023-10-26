MSC Grubu’nun mobil ofisi yola çıktı, ilk durağı Manisa oldu

NURETTİN BAKİ / EKONOMİ

MSC Grubu Mobil Ofisi, Türkiye’nin organize sanayi bölgelerini gezmeye başladı. Rotasını ülkenin yedi bölgesi olarak belirleyen MSC Grubu Mobil Ofisi’nin ilk durağı Manisa OSB oldu.

MSC Grubu, önemli ticari ilişkilerinin olduğu ancak yerleşik ofislerinin bulunmadığı şehirlere bu projesiyle hizmetlerini müşterilerinin ayağına götürmeyi amaçlıyor. MSC İhracat Satış Temsilcisi Ecem Algun ve MEDLOG Satış Takım Lideri Ahmet Özata, MSC Grubu’nun Mobil Ofis projesinin detaylarını anlattı.

MSC Grubu’nun, yerleşik ofis aracılığıyla hizmet veremediği bölgelere ulaşmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını belirten Ecem Algun, “MSC çok geniş bir ağa sahip, dünya çapında 675 ofisiyle Türkiye’de ise 15 ofisle hizmet vermekteyiz. Ofislerimizin bulunmadığı illere ise, yeni mobil ofisimizle geniş yelpazede sunduğumuz lojistik çözümlerimizi ve uygulamalarımızı götürmeye başladık. Burada biz müşterilerimize temas ederken, onların taleplerini, projelerini veya hedeflerini birinci ağızdan dinleme şansına sahip oluyoruz. Aynı zamanda biz de grubumuzu, deneyimlerimizi, onlara özel sunduğumuz çözüm ve önerileri anlatma fırsatı buluyoruz” dedi.

“Türkiye’nin her bölgesinde bulunacağız”

Projenin daha başında olduklarını söyleyen MEDLOG Satış Takım Lideri Ahmet Özata ise geri bildirimlerden sonra yeni rotaların çizilebileceğini belirterek, “MSC ve MEDLOG olarak aynı grup bünyesinde bulunduğumuzdan, müşterilerimize kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra MEDLOG ile transit taşıma, proje taşımacılığı ve depo hizmetleri de veriyoruz. Ofisimizin bulunmadığı ancak Manisa, Uşak ve Denizli gibi önemli ticari ilişkilerimizin olduğu iller için ise mobil ofisimizle zaman ve mekân kısıtını ortadan kaldırarak daha etkin hizmet sunmayı hedefliyoruz. Manisa, mobil ofisimizin ilk durağı oldu ve gezmeye devam edecek” diye konuştu.

Gittikleri her şehrin organize sanayi bölgelerinde bir hafta kalmayı planladıklarını dile getiren Özata, “Sadece Ege Bölgesi’nde değil, Türkiye’nin her bölgesinde bulunabileceğiz. Çünkü biz hem MSC hem MEDLOG olarak, Türkiye’nin her tarafından ihracat veya ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla, her yerde potansiyel müşterilerimiz var. Müşteri beklentilerini anlayabilmenin en iyi yolu ise müşteri ile yakın temas halinde olmak. Mobil ofisimizle onlara daha da yakınlaşmış olacağız. Mobil ofis projemiz, İzmir’deki merkez ofisimize en yakın konumda bulunan Manisa ile başladı. Projenin daha çok başındayız, müşterilerimizin talep ve geri bildirimlerine göre yeni rotalarda buluşacağız” ifadelerine yer verdi.