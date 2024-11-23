MTOSB, ‘Yeşil OSB Belgesi’nin sahibi oldu

MERSİN/EKONOMİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Akdeniz Bölge Toplantısı; OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı M. Sami Şahin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Orgun, Hasan Yıldırım, Zeynep Şemsi Aysalar, Bedri Akyüz ve çok sayıda OSB başkanının katılımıyla gerçekleşti. Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ile Osmaniye’deki OSB’lerden gelen talep ve çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantının son bölümünde, ‘Yeşil OSB Belgesi’ almaya hak kazanan OSB’ler açıklandı.

Mesai arkadaşlarına teşekkür etti

Enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji kapasitesine, çevreci üretim proseslerinden atıkların bertarafına kadar belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterdeki değerlendirmeleri başarıyla geçen MTOSB; ‘Yeşil OSB Belgesi’ alan 13 OSB’den biri oldu. Belgeyi TSE Başkanı M. Sami Şahin’in elinden alan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, “Bu başarıda emeği olan yönetim kurullarımıza ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MTOSB her geçen büyüme gelişim istikrarına sürdürerek üretimlerine devam edecektir. Üreten ve eğiten bir OSB’den sonra, çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.