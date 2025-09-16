MTSO Başkanı Çakır: “Zirai don desteğiyle, zarar gören üretici nefes alacak”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan 2026 yılı tarım destekleri ile ‘2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar’ı değerlendirdi. Zirai donun bölgede ciddi zararlara yol açtığına dikkat çeken Çakır, “İlk günden itibaren sahada olduk, çiftçimizin yanında olduk. Hasarın geri ödenme şartları belli oldu. Süreci dikkatle takip eden valimize, milletvekillerine, Tarım Bakanlığı yetkililerine ve tarım paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Kentimizin bu konudaki birlik ve beraberliği tüm Türkiye tarımı adına yararlı bir sonuç ortaya koydu” dedi.



“Çiftçi, ‘ne ekmeliyim’ diye düşünmeyecek”

2026 tarım desteklerinin sezon öncesinde açıklanmasını yerinde bulduklarını kaydeden Çakır, “Bu; tarım dünyasının, çiftçilerin ve üreticilerin yıllardır talep ettiği bir konuydu. ‘Tarımsal verimlilik ve çiftçinin belirsizlikten kurtulup önünü görebilmesi için destekler tohum tarlaya düşmeden açıklanmalıdır’ diyorduk. Bu sefer doğru olan yapıldı. Konu sadece bölgemizle veya meyveyle sınırlı değil. Ülkemiz için stratejik ürünler olan arpa, buğday, mısır, ayçiçeği ve taze sebzeler için sezon öncesinde açıklanan desteklerle artık çiftçi, ‘ne ekmeliyim’ diye düşünmeyecek. Öte yandan, Tarım Bakanlığı böylece daha etkin bir tarım planlaması yapabilecek. Artık yapmamız gereken tarımsal envanterimizi, sayımımızı doğru yapmak, doğru veriler oluşturmaktır. Tarım il müdürlüklerimizle birlikte odalar olarak bu konuda uyum içinde çalışıyoruz. Ürün bazlı destekler daha da netleşip erken açıklandıkça, tarımsal verimliliğin artacağına, üreticinin ve tüketicinin bundan yararlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.