MTSO, Suriye’nin yapılanması ve iklim krizi için ortak çalışmalar yapacak

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, 2024 faaliyetlerini değerlendirip 2025 hedeflerini açıklamak adına basın mensuplarıyla buluştu. Eğitimden tarıma, sanayiden dış ticarete, sanattan, sosyal sorumluluk projelerine kadar çalışmaları özetleyen Çakır, “Üyelerimizin personel ihtiyacını karşılamak hedefiyle Türkiye’ye örnek olacak mesleki eğitimde Mersin modelini oluşturduk. MTOSB ve DASSAD ile birlikte Mersin’i savunma sanayinde en hızlı büyüyen kentler arasına yerleştirdik. Üniversitelerin işbirliğinde dış ticareti güçlendirmeye yönelik eğitimler düzenledik. Küresel iklim değişikliğini göz önünde bulundurarak tarım sektörünü yeni koşullara adapte etmek adına projeler yürüttük” dedi.



Bu yıl için çizdikleri yol haritasını da paylaşan Çakır, “Suriye yeniden yapılanma sürecine girdi. İklim krizinin olası sorunları devam ediyor. Suriye’nin yeniden yapılanması konusunda Adana, Gaziantep ve Hatay gibi çevre illerle ortak çalışmalara yoğunlaşacağız. Aynı şekilde iklim kriziyle mücadelede Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) çatısı altındaki Akdeniz ülkeleriyle birlikte planlamalar yapacağız. MTOSB ile birlikte 2025’i Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı ilan ettik. Sanayide yeşil dönüşüm için ciddi destekler var. Sanayicimizin bu desteklerden yararlanması adına vereceğimiz danışmanlık hizmetlerini anlatacağız. Yılsonuna kadar işimizin tamamı yeşil dönüşüm olmalı. Mersin her açıdan çok hızlı büyüyen bir şehir haline geldi. Doğru planlamayla kenti geleceğe hazırlayabilmek için Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı desteğiyle çalışma yürütüyor, Mersin’i nasıl tasarlayabileceğimizi konuşuyoruz. Büyük yatırımcıları davet etmek için planlamalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.