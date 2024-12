Mersin'de, ‘Yılın Hizmet Projesi’ ödülü MTSO ve MTOSB’nin

Takip Et

Mersin’de özel bir medya kuruluşu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Zirvedekiler Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. Gecede SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılarak destek veren Mersin Valiliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne (MTOSB) ‘Yılın Hizmet Projesi’ ödülü verildi. Burada konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin firmalarının bu alandaki etkinliklerini artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başarıya giden yolda birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Çakır, “Ayrışma, başta ekonomi olmak üzere her alana zarar verir. Biz Mersin olarak birleşmeyi tercih ettik. MTOSB’yle birlikte 3 yıldır güç birliğine giderek kentimizde savunma sanayinin gelişmesi adına sanayicimize destek verdik. Bu birlikteliğin başarı hikâyeleri getirdiğini gördük. Mersin iş dünyası birlikte hareket etiğinde bu başarılar ortaya çıkıyor. Dünya her alanda birleşirken biz de bölünmeden ve kan kaybetmeden ekonomimizde tek yumruk olmalıyız” diye konuştu.



Başkan Çakır; savunma sanayinin güçlenmesi ve sektörde millilik oranının artması adına, kentin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde fuar katılımlarından kalifiye personel yetiştirilmesine kadar her alanda destek sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.