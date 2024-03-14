“Mudanya, değerlerinin hikayeleri ile marka olacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, yerel seçimlere ilişkin projelerini, “Dirençli ve Güvenli Mudanya”, “Sağlam Altyapı, Konforlu Ulaşım”, “Yeşil Belediyecilik”, “Üreticiye Tam Destek”, “Turizmle Kalkınma”, “Kültür ve Sanat Kenti”, “Sosyal Belediyecilik”, “Ortak Yaşam” ve “Öğrenen Belediyecilik” olmak üzere dokuz başlık altında duyurdu. “Mudanya’yı değiştirmek, dönüştürmek, geleceği yeniden inşa etmek zorundayız” diyerek sözlerine başlayan Dalgıç, “Sokaklarında gezilebilir, tarımsal ürünleri talep edilir, insan onuruna yaraşır, yaşanabilir, güvenli bir Mudanya oluşturacağız. Kimliği olan bir kent inşa edeceğiz. Var olanı koruyacak, tahrip olanı ihya edecek, kaybolanı bulup ortaya çıkaracağız. Tarihi yapıların kimliklerine uygun bir şekilde güçlendirilmesini sağlayacağız” dedi.

İçerisinde enerji, su, barınma gibi kritik ihtiyaçların hazır olduğu afet parkları oluşturacaklarını belirten Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve komşu belediyeler ile birlikte afet odaklı bölgesel planlamayı içeren işbirlikleri yapacaklarını, bütünleşik afet ve kriz değerlendirme analizleri ile eylem planları yürüteceklerini dile getirdi. Mudanya’da bütüncül, bilimsel, katılımcı bir planlama birimi oluşturacaklarını ifade eden Dalgıç, “Üniversitelerin, bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın katıldığı mahalle forumları düzenleyerek kentimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

“Binalarda karbon ayak izi takip edilecek”

Mudanya’da trafik sorununun çözüm bulması adına Altıntaş’ı Ayazma ile bağlayacak Çevre Bağlantı Yolu yapacaklarını belirten Dalgıç, “Kent merkezine otomobil girişini azaltmak için projeler geliştireceğiz. Yeni otopark alanları açacağız. Toplu ulaşımı düzenleyeceğiz. Yaya ve Bisiklet Ulaşım Planını bir an önce hayata geçireceğiz” dedi. Dalgıç ayrıca Mudanya’nın 45 kilometrelik sahilinden daha fazla istifade edebilmesi adına çalışacaklarını, denizdeki canlılığı artırmak için de yapay resif oluşturarak aynı zamanda trol balıkçılığının önüne geçeceklerini vurguladı.

İlçede karbon salınımını azaltacak önlemler de alacaklarını kaydeden Dalgıç, “Binalarda karbon ayak izi takibi ve azaltımını sağlayacak mevzuatlarla kent içinde düşük emisyon alanları yaratacağız ve elektrikli ulaşımı teşvik edeceğiz. Altyapı sistemleri, belediye ve kamuya ait binalar ile konut alanlarında yeşil çatı, yağmur bahçeleri, su sarnıçları, rüzgar ve güneş enerjisi ile gri su sistemleri içeren yeşil çözüm uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Binalarda enerji verimliliği ve optimizasyonu ile tasarruf sağlayacağız. Ayrıca gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçerek, kentimizi sakin ve huzurlu hale getireceğiz” dedi.

“Tarım ve turizm desteklenecek”

Mudanya’nın Urla ve Alaçatı gibi bir marka olabileceğini söyleyen Dalgıç, “İlçemizde hikayesi olan birçok konu, yapı, tarımsal ürün ve yemek var. Bizim bu değerlere ait hikayeleri doğru anlatmamız gerekiyor. İstanbul’a birçok marka lokasyondan daha yakınız ve bu avantajı kullanacağız. Tarımı ve turizmi birlikte destekleyeceğiz. Köylerin tarımsal niteliklerini geliştirmek, kırsal mahallelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak, gıda güvenliği ve yerel tohum gibi konularda faaliyet yürütecek Tarımsal Kalkınma Konseyi kuracağız. Çevre dostu, kırsal ve eko-turizm uygulamalarını destekleyeceğiz. Ayrıca üretici ve tüketicileri doğrudan buluşturacak kısa tedarik zincirlerini fiziki ve dijital mecralarda da oluşturacağız. Turizm konusunu da tüm paydaşları içine alan bir Turizm Platformu oluşturacağız. Mütareke Meydanı’nı açıkhava müzesine dönüştürerek, Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan bu bölgenin önemini Türkiye’nin dört bir yanına anlatacağız. Mudanya’nın her köşesinde tarihi ve turistik hazineleri açığa çıkaracak, turizmi teşvik edecek, turizm gelirlerimizi artıracağız. Var olan tarihi eserleri koruyacak, tahrip olanları ihya edecek, kaybolanları bulup turizme kazandıracağız. Gastronomi turizmiyle Mudanya’nın eşsiz lezzetlerinin yerli üretici için yüksek kazanç getirmesini sağlayacağız. Mudanya için gastronomi rotaları oluşturacağız. Tarih, kültür, sanat, mimarlık ve inanç turizmine yönelik turistlik rotalar oluşturup, Mudanya’nın zengin tarihi ve kültürüne yönelik geziler gerçekleştireceğiz” dedi.

“Voleybol takımı kuracağız”

Mudanya’yı kültür ve sanatın kenti yapmayı hedeflediklerini belirten CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, bu kapsamda kültür ve sanat insanlarından oluşacak Kent Kültür Sanat Meclisi kuracaklarını söylerken, kültür merkezinin yanı sıra şehrin sokak, park ve meydanlarında Mudanyalıları ücretsiz etkinliklerle buluşturacaklarını ifade etti. Katılımcı bir yönetim anlayışı içinde olacaklarının altını çizen Deniz Dalgıç, “Kent Konseyi’ni etkin bir hale getirecek, mahalle konseyleri kurarak halkın yönetime katılımını sağlayacağız. Katılımcı yönetim için muhtarlıkları etkin kılacağız. Ortak aklı hakim kılarak, kentimizi birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Daha sağlıklı bir kent yaşamı için kamusal alanlarda spor aktivitelerini artırıp, spor tesislerini iyileştirecek ve spor altyapısının geliştirilmesi için gerekli olanakları sağlayacaklarını ifade eden Dalgıç, Mudanya Kadın Voleybol takımı kurma sözü de verdi.