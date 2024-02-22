“Mudanya, sanayi değil tarım ve turizm ile kalkınacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç hedeflerini açıkladı. Ülkenin içerisinde yer aldığı ekonomik zorlukları aktaran Dalgıç, “Mudanya’nın nüfusunun yüzde 70’e yakını orta yaş ve yaşlı vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ayrıca önemli bir emekli nüfusumuz olması sebebiyle ekonomideki etkilerin ilçemizde çok daha fazla hissedildiğini görüyoruz. Bu kapsamda mevcuttaki Zeytin Dalı projemizi daha da geliştirerek sosyal taraftaki çalışmalarımızı şekillendireceğiz” dedi.

Mudanya’nın ciddi avantajları olduğunu ve bunlardan yeteri kadar fayda sağlanamadığını söyleyen Dalgıç, “Mudanya sahilleri olan ama denizlerinden yeterli faydayı almayan, tarımı olan ama bu avantajını kullanamayan bir ilçe halini aldı. Biz Mudanya’nın turizm ve tarım ile ön plana çıkmasını hedefleyeceğiz. Deniz turizmi konusunda sahillerden daha fazla verim alınacak projeleri hayata geçirirken kültür turizmi ayağında ilçemizdeki tarihi birçok medeniyetin izlerini taşıyan yapıları ayağa kaldıracağız. Tarımsal üretimi desteklerken ürünlerimizin AB nezdinde coğrafi işaret alması adına projeler hayata geçireceğiz. Ayrıca köylerimizden son dönemde ciddi bir göç yaşanıyor bunu önlemek adına da adımlar atacağız. Bu göçle bağlı olarak mahalleye dönüşen kırsal yerleşim alanlarımızda oluşan kaçak yapılaşma konusunda da bir sorun oluştu. Bu hususta da konunun ranta açılmadan çözüme kavuşması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Mudanya’da yılan hikayesine dönen imar sorunlarını gidermek için ortak akıl ile hareket edeceklerini ve tüm paydaşları bir araya getireceklerini söyleyen Dalgıç, “Mevcutta yaşanan sorunların çözümü için bir aşamaya gelindi ama nihayete ermesi için tüm paydaşlar ile hareket etmek gerekli. Bu konuda birçok adım atılması gerekiyor. Balabancık ve Çekrice bölgemizdeki kaçak sanayi yapıları hakkında yıkım kararları devam ediyor. Mudanya’da bir sanayi alanı istemiyoruz. Nilüfer ilçemiz zaten bu alandaki talebi karşılayacak büyük OSB’lere sahip. Biz Mudanya ekonomisini tarım ve turizm ile güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.