Muğla Apiterapi Merkezi açıldı

MUĞLA / EKONOMİ

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projelerin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Açılışı yapılan projelerden biri de Muğla’da arıcılığa büyük bir katkı sunacak olan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge, İnovasyon ve İşleme Merkezi oldu.

Bakanlık olarak yatırım teşvikleri, sanayi alanları, KOBİ destekleri ve bölgesel kalkınma projeleriyle Muğla’ya değer kattıklarını belirten Kacır, “Bugüne kadar bin 460 teşvik belgesi ile 221 milyar liralık sabit yatırım ve 49 binden fazla istihdam sağladık. Ayrıca KOSGEB destekleri kapsamında 16 binden fazla KOBİ’ye 2 milyar lira destek sunduk. Milas OSB altyapısı için 178 milyon lira finansman sağladık. Muğla’nın 37 yerel değeri tescillendi. Bugün 139 milyon lira büyüklüğe sahip 10 projeyi daha Muğla’mıza kazandırıyoruz. Bu projeler; arıcılık tesislerinden doğa sporlarına, kooperatif ürünleri desteğinden deniz turizmine kadar geniş bir yelpazede katkı sunacak” dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da Muğla’nın turizm ve tarım kadar arıcılıkta da öncü olduğunu belirterek, “Dünya çam balı üretiminin %95’i Türkiye’den, bunun %75’i ise Muğla’dan karşılanıyor. Apiterapik Ürünleri İşleme Merkezi, ilimizin apiterapi merkezi haline gelmesi açısından çok önemli. Bu projeyle arı ürünlerinin ihracatını artırarak, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise bugüne kadar Muğla’da 359 projeye toplam 758 milyon TL destek sağladıklarını anlatarak, “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında da 10 projeye 47,5 milyon TL katkı sunduk. Bugün açılışını yaptığımız projelerle bölgenin ekonomik ve sosyal dokusu daha da güçlenecek. Yerel girişimciliği ve inovasyonu destekleyerek ortak akılla daha güçlü bir gelecek inşa ediyoruz” dedi.

Karakuş: “Yenilikçi arı ürünleri ile fark yaratacağız”

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünler Ar-Ge, İnovasyon ve İşleme Merkezi’nun 2021’de GEKA’nın güdümlü proje çağrısı kapsamında desteklendiğini hatırlatarak, “Yaklaşık 13 milyon TL bütçeli projede %76 oranında bakanlık desteği sağlandı. Muğla TEKNOPARK bünyesinde Ar-Ge merkezimizi kurarak deneme üretimlerine başladık. Nanoteknoloji destekli suda çözünebilir propolis ve polen damla gibi yenilikçi ürünler geliştirdik. Arıcılarımızı eğitmek için eğitim komisyonu kurarak sürdürülebilir üretim ve ekonomik güvence sağladık” diye konuştu.