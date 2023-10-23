Muğla ekonomisine coğrafi işaretlerin katkısı büyüyor

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla Ticaret Borsası (MTB), Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), Marmaris Ticaret Odası (MTO), Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Ve Muğla Tarım İl Müdürlüğü İşbirliğinde düzenlenen, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Muğla Zirvesi gerçekleştirildi.

Muğla’nın tarım, turizm ve madencilik anlamında oldukça zengin bir il olduğunu vurgulayan MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, “Oda olarak, 2016 yılını markalaşma yılı ilan etmiş; geleneksel olarak süre gelen değerlerimiz için coğrafi işaret çalışmalarını başlatmıştık. Süreç içerisinde, Muğla Saraylısı, Muğla Köftesi, Muğla Göce Tarhanası, Muğla Beyaz Mermeri, Kavaklıdere Cevizi ve Muğla Sulu Kebabı olmak üzere altı ürünümüzün coğrafi işaretini alarak tescilledik. Kasım ayı itibariyle Datça Nurlu Bademi’nin de coğrafi işaretini almayı bekliyoruz. İlçe odalarımızın özveri ile gerçekleştirdikleri çalışmaların katkısıyla 30’a yakın coğrafi işaretli ürünümüz ile bugün iyi bir noktaya ulaştık” diye konuştu.

Coğrafi işaretlerde asıl meselenin tescil sürecinden sonra başladığına dikkat çeken Karakuş, “Bir ürüne, bir değere coğrafi işaret almak uzun ve zahmetli bir süreç. Bu noktada, yetişmiş ekibimiz ile tüm tescil süreçlerini odamız bünyesinde gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç duyan üyelerimize de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ancak tescil, bir ilk adım. Tescil sürecinden sonra, coğrafi işareti alınmış bir ürünün tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor. Özellikle, bölgeye gelen misafirlere, yerinde tanıtım yapılması, algı oluşturma açısından çok değerli. Kırsalda, doğru ve temiz üretimi sağlamalı; ekonomiye ve turizme destek verir hale getirebilmeliyiz. Bu noktada Muğla’nın tüm kurumları ve üreticileri ile ortak bir ruh ve ortak bir strateji ile hareket edebilmemiz son derece değerli. Yaptığımız ve yapacağımız tüm bu çalışmalarla, geçmişimizi geleceğe daha da güçlü bağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.