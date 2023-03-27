MÜSİAD Adana Başkanı seçildi, görevine deprem mesaisi ile başladı

Eray ŞEN



ADANA - Deprem yardımlarında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) bölge koordinatörü olarak atanan Tekdemir, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, depremde yaptıkları çalışmaları anlattı. Tekdemir, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın il ve ilçe merkezlerinde lojistik üsler oluşturduklarını, yaklaşık 4 bin tır yardım malzemesini depremzedelere ulaştırdıklarını, üyelerine ait binlerce iş makinesinin de bölgeye sevk edildiğini anlattı.

MÜSİAD ve üyelerinin yaptığı bu yardımların gıda, su, giyecek, ilaç, jeneratör, hijyen ürünleri gibi malzemelerden oluştuğunu ifade eden Tekdemir, “ Adana, kısmi hasar gördüğü, diğer bölgelere göre kendini idare edebilecek pozisyonda olduğu için diğer deprem bölgelerinin lojistiği, koordinasyonu ve yönetimi buradan yapıldı. Dışarıdan gelen misafirlerimizi de Adana’daki hava limanı üzerinden yönettik. Hem MÜSİAD’ın yardımlarını organize ettik, hem yurt dışından gelen yardım kuruluşlarını, Adana havalimanına inmelerinden dolayı, özellikle ilk hafta buradan yönlendirdik, sonra Hatay’ın havalimanı aktif hale geldi” dedi.

“Elbistan’da konteynır kent, Defne’de sahra hastanesi”

Hatay ve İskenderun ile Kahramanmaraş’ta MÜSİAD’ın aşevlerinin hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Tekdemir, “Elbistan’da toplam 2 bin konteynırlık, yaklaşık 8 bin kişinin kalabileceği bir merkez oluşturuyoruz, altyapıları bitti, kısmi yerleşmeler başladı. Bu ayın sonuna kadar tamamı devreye girmiş olacak. Ayrıca Hatay merkez Defne bölgesinde MÜSİAD Almanya üyelerinin organize ettiği bir sahra hastanesi kuruldu ve hizmet vermeye devam ediyor” bilgisini verdi.

“Öncelikle sanayi altyapısı aktif hale getirilmeli”

Bundan sonraki süreçte, bölgede öncelikle sanayi altyapısının aktif hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tekdemir, şu değerlendirmeyi yaptı: “Özellikle sanayide çalışacak insanların yaşam alanları oluşturulursa, sonuç elde etme şansı olabilir. Dışarıya giden insanlar oralarda iş bulur ve çalışmaya başlarsa geri getirmek zor olabilir. Aynı zamanda okullar ve sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

Sonuçta insanların hayatını idame ettirebilmesi için bölgede iş imkanlarının oluşması, bununla beraber yaşam alanlarının altyapısının oluşturulması çok önemli. Temiz su, gıda, elektrik ihtiyaçları sağlanmalı. Bunlar için molozların kaldırılması beklenirse bir yıldan uzun süre gerekebilir. Bu nedenle molozların dışında kısmi yerleşim alanları oluşturulması düşünülebilir.”