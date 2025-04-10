MÜSİAD Başkan Mahmut Asmalı’dan vergi reformu çağrısı

EKONOMİ (BURSA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Genel Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ile beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyaret kapsamında, MÜSİAD’ın yeni dönem hedefleri değerlendirilirken, Bursa iş dünyasına yönelik vizyoner bakış açıları istişare edildi.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyondaki düşüşün umut verici olduğunu ifade ederek, “Ekonomi yönetimimiz sayesinde enflasyon yüzde 38,1’e geriledi. Bu sevindirici bir gelişme. Faizlerde de inşallah bir düşüş trendine girilmiş durumda, ancak sıkı maliye politikaları tek başına yeterli değildir. Yapısal reformlara ihtiyaç var. Bireylerin, şirketlerin ve kamu kurumlarının tasarruf kültürünü benimsemesi gerekiyor. Kamuda tasarruf derken devletin küçülmesini değil, kaynakların etkin kullanılmasını kastediyoruz” diye konuştu.

Kayıt dışı ekonominin Türkiye’nin önemli mali sorunlarından bir olduğunu söyleyen Başkan Asmalı “Toplumun tüm kesimlerinin ‘adil’ bulacağı bir vergi reformuna ihtiyaç var. Açık, şeffaf ve sade bir vergi sistemi kurulmalı. Mevzuat sadeleşmeli, vergi dilimleri adaletli bir biçimde yeniden düzenlenmeli” dedi.