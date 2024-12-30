MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpaslan Şenocak: “2025’e hazırlıklı olmalıyız”

EKONOMİ (BURSA) - Ziyarette konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpaslan Şenocak, 7 Ocak’ta düzenleyecekleri toplantıda iki yıldır üzerinde çalıştıkları sektör kurulu raporlarını açıklayacaklarını duyurdu. Şenocak, Bursa’nın ekonomik durumu ve gelecek beklentileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulunacaklarını belirterek, özellikle otomotiv, makine, inşaat ve gıda gibi Bursa’nın güçlü sektörlerine dair verileri paylaşacaklarını aktardı. Raporun 16 farklı sektörün mevcut durumunu, tehditlerini ve fırsatlarını analiz ettiğini kaydeden Şenocak, “Bu rapor Bursa’nın ekonomik fotoğrafını çekmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğe ışık tutacak öneriler içerecek” dedi.

2024 yılında değerlendiren Alpaslan Şenocak, açıklanan verilerin olumlu göründüğünü, ancak sahadaki gerçek durumun farklı olduğunu belirtti. İnşaattan otomotive kadar pek çok sektör için zorlu bir yılın geride kaldığına işaret eden Alpaslan Şenocak, 2025 yılında ekonomik göstergelerin daha olumlu bir tablo çizeceğini öngördüklerini dile getirdi. Özellikle Suriye ve Ukrayna pazarlarına yönelik fırsatların altını çizen Şenocak, “Bölgesel projelere hazırlıklı olmalıyız. Türkiye’nin altyapı ve enerji projelerindeki etkinliği artacak. İnşaat ve mühendislik firmalarımızın bu fırsatları değerlendirmesi için gerekli adımları şimdiden atması gerekiyor” diye konuştu.

Şenocak, faiz indirimlerinin ekonomiye kısa vadede psikolojik bir katkı sağlayabileceğini de dile getirerek, “Ancak asıl önemli olan, bu indirimlerin yanına güçlü finansal enstrümanlar eklenmesi. 2025 yılına hazırlanırken hem psikolojik hem de operasyonel anlamda iş dünyasını destekleyecek politikalar oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.