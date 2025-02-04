MÜSİAD Mersin, yatırımcıları bölgeye çekmek için çalışacak

MERSİN/EKONOMİ



Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden göreve getirilen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı M. Sait Kayan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluşup ‘2025-2026 çalışma vizyonu’nu paylaştı. Şehirdeki iş dünyası temsilcileri, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ederek Mersin’i daha parlak bir geleceğe taşımak için kararlı olduklarını vurgulayan M. Sait Kayan, “Önümüzdeki 2 yıl sadece ekonomik büyüme değil, şehrin sosyal yapısının güçlendiği, altyapısının geliştiği, eğitim ve istihdam imkânlarının arttığı bir dönem olacak. Bu süreçte, hem bizler hem de şehrimizin diğer paydaşları bu vizyonun şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Mersin; sahip olduğu stratejik konumu, limanları, serbest bölgeleri ve tarım sektörüyle büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli kullanmak ve Mersin’i bölgesel bir merkez haline getirmek için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, yatırımcıları Mersin'e çekmek için çeşitli projeler geliştireceğiz. Organize sanayi bölgelerinin altyapısını güçlendirecek, yeni sanayi alanları ve ticaret odaklı projelerle şehrimizin ekonomik büyümesini hızlandıracağız. Şehrimize ulusal ve uluslararası yatırımcıları çekmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.



Gençlere nitelikli eğitim imkânı

Mersin’de ekonomik büyümenin ancak kaliteli bir iş gücü ve güçlü eğitim altyapısıyla mümkün olacağına dikkat çeken Kayan, “Üniversitelerle, meslek yüksekokullarıyla ve sanayi sektörüyle iş birliği yaparak, gençlerimize nitelikli eğitim imkânları sunacağız. Şehirdeki iş gücü, iş dünyamızın ihtiyaçlarına uygun olarak yetiştirilecek ve böylece Mersin, hem yerel hem de bölgesel düzeyde istihdam artışı sağlayacak. İhtiyaç duyulan teknik ve mesleki alanlarda eğitim veren kurslar, sertifika programları ve iş başı eğitim projeleri başlatarak, gençlerin istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kadın girişimcilerin ve çalışanlarının desteklenmesi, şehrimizin kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle kadınların iş gücüne katılımını artıracak projeleri de şehrimizin öncelikleri arasına alıyoruz” diye konuştu.



“İşbirliği yapıp kalıcı çözümler üreteceğiz”

Mersin’in sürdürülebilir büyümesi için altyapı yatırımları ve ulaşım sorunlarının biran önce çözülmesi gerektiğini kaydeden M. Sait Kayan, şunları söyledi: “İmar sorunlarından trafik sıkışıklığına, sosyal konut projelerinden ulaşım altyapısının iyileştirilmesine kadar birçok alanda yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, kalıcı çözümler üreteceğiz. Başkanlığımda MÜSİAD Mersin, şehri daha modern ve ulaşılabilir kılmak adına her fırsatta bu alanlarda somut adımlar atılması için gerekli desteği verecek. Özellikle D-400 yolundaki trafik sıkışıklığını hafifletilmesi, üçüncü çevre yolunun inşasına hız kazandırılması, şehrin dört bir yanındaki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yerel yönetimlerle koordineli şekilde çalışacağız. Ayrıca, Mersin’in afet durumunda tahliye ve ulaşılabilirliğini sağlamak için alternatif yollar geliştirmek, şehrin her noktasına ulaşımın daha hızlı ve güvenli olmasını sağlayacak. Ulaşım altyapısındaki bu dönüşüm, sanayi bölgelerimizdeki işletmelerin, lojistik sektörünün ve ticaretin daha verimli işlemesine de katkı verecek.”