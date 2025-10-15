Nak Kablo, 50 ülkeye yenilenebilir enerji ve e-mobilite kabloları ihraç ediyor

DENİZLİ / EKONOMİ



Yarım asırlık kablo üretim deneyimini yenilenebilir enerjiye ve e-mobilite sektörüne taşıyan Nak Kablo, standartlara uygun ve sertifikalı solar kablo üretimiyle güneş enerjisi sektörüne hizmet verirken, aynı zamanda elektrikli araç şarj kablolarında Türkiye pazarının %70’ine hakim konumda bulunuyor. Şirket, yıllık solar kablo üretim kapasitesiyle 4,5 GW kurulu güce sahip güneş enerji santrallerine kablo tedarik edebilecek seviyeye ulaştı.

2011 yılında Kabukçu Ailesi tarafından kurulan Nak Kablo, bugün flexible, solar ve elektrikli araç şarj kablosu üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Katar’ın en büyük flexible kablo tedarikçilerinden biri olan Nak Kablo, küresel pazardaki payını her yıl artırıyor.

Ar-Ge ve sertifikasyon süreçlerine yaptıkları yatırımların karşılığını, bugün dünyada 50’den fazla ülkede tercih edilen ürünleriyle aldıklarını anlatan Nak Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Alper Kabukçu, “İnovatif çözümlerimizle global pazarda büyümeyi sürdürüyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler geliştirerek anti-rodent (kemirgen korumalı) ve anti-termite (termit korumalı) solar kabloyu da ürün gamına dahil ettik. Bu kablolar, özellikle zorlu coğrafyalarda uzun ömürlü kullanım sağlayarak yatırımcıların güvenilir projeler hayata geçirmesine katkı sağlıyor” dedi.



“E-mobilite kablolarında yüzde 70 pazar payına sahibiz”



Çevresel risklere karşı geliştirdikleri çözümlerle, güneş enerjisi yatırımlarının sürdürülebilirliğini artırdıklarını söyleyen Kabukçu, “Türkiye’nin mühendislik gücünü dünyaya gösteriyoruz. Elektrikli araç şarj kablolarında Türkiye’nin lider üreticisiyiz. Yerli üretim gücü ve kalite standartları sayesinde ülke genelinde %70 pazar payına ulaştık. Bu başarı, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncü rolümüzü de pekiştiriyor” diye konuştu.



“Uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz”



Artan taleple birlikte 2025 yılında makine parkurunu büyüterek kapasitelerini artırmayı planladıklarını vurgulayan Kabukçu, şu bilgileri verdi: “Üretim hatlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz TUV, TSE, HAR sertifikalarıyla, solar kablo ve elektrikli araç şarj kablolarında Türkiye’nin önde gelen markalarından biri konumundayız. Tüm üretim süreçlerinde kalite, güvenlik ve uluslararası standartlara uygunluk öncelikli hedeflerimiz arasında. 50 yıllık tecrübemiz, güçlü Ar-Ge altyapımız, inovatif solar kablo çözümlerimiz ve elektrikli araç şarj kablolarındaki liderliğimizle yenilenebilir enerji ve e-mobilite sektörüne sürdürülebilir katkı sağlamaya devam ediyoruz.”