NG Kütahya Seramik, ilk beyaz bayraklı şirketlerden biri oldu

KÜTAHYA - Kamuya karşı sorumluluğunu yerine getiren, çalışanlarını koruyan, vergisini ödeyen şirketler artık 'beyaz bayrak' ile ödüllendirilmeye başlandı. Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren NG Kütahya Seramik de ödül alan ilk şirketler arasında yer aldı.

Düzenlenen ödül töreninde Beyaz Bayrak uygulamasının iyi örneklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, “Beyaz Bayrak, 10 yıl veya daha aşkın bir süredir konuştuğumuz bir konu. Beyaz Bayrak, örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama. Burada örgütlü işletmelerimize ciddi katkılarımız da olacak. İş-Kur projelerinden öncelikli onlar faydalanacak.

Bunun dışında ihracatçı firmalarımız ihracat sürecindeki bütün prosedürlerde avantajlı olacaklar. Kendilerine beyaz bayrak ile birlikte vereceğimiz sertifika onları bir adım öne geçirecek. Bunları dışında sosyal güvenlik destek primine ilave bir puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o işyerinde toplu sözleşme mekanizması işliyorsa, işverenlerimiz düzgün iş yapıyorsa biz onların yanındayız” diye konuştu.



“Beyaz Bayrakla ödüllendirilmek bizim için moral ve motivasyon oldu”



Ödül töreninde açıklamalarda bulunan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Bu konuyu ele almak, yıllarca işlemek ve bugün hayata geçirmek hem çatı örgütlerimiz anlamında hem de iş yerlerimiz anlamında son derece önemli ve kıymetli. Bu bir anlamda emeklerin karşılık bulması anlamına da geliyor. İş yerlerinde uygulanan çalışma düzeninin, hassasiyetin, primlerin zamanında ödenmesinin, işçi sağlığının ve güvenliğinin yeteri kadar sağlanması gibi kriterlerin ön planda tutulduğu bu sürecin beyaz bayrakla ödüllendirilmesi bizi son derece mutlu etti.

Seramik alanında bin 400, porselen grubunda bin, turizmde bin 500 ve lojistikte 250 olmak üzere 4 bin 150 kişilik kocaman bir aile olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın huzuru ve motivasyonu bizim her zaman önceliğimiz oldu. Bu politikamız bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Beyaz Bayrak ile çalışmalarımızı ve başarılarımızı taçlandırdığımızı düşünüyorum. Bu ödül bizim için moral ve motivasyon oldu. Diğer şirketlerimizde de bu başarıyı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.