“NİLTİM’in sorunları çözülmeye başladı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Endüstriyel tesislere birçok alanda tedarik hizmeti sağlayan 3 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği ve 30 bin kişinin çalıştığı Nilüfer Ticaret Bölgesi’ndeki (NİLTİM) sorunları çözüme kavuşturmak adına kurulan Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği’nin (NİLTİMDER) bu kapsamda yaptığı çalışmaları anlatmak için kameraların karşısına geçen NİLTİMDER Başkanı Olgun Karabiber, “Klasik bir dernek olarak hareket etmiyoruz. Yerelde güçlü bir konuma gelerek Türkiye çapında tanınan bir bölge olmak istiyoruz. OSTİM dendiğinde nasıl insanların aklına Ankara geliyorsa, Nilüfer Ticaret Bölgesi dendiğinde Bursa’nın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

“100 milyar TL hacmimiz var”

Bölgede 23 faklı sektörde faaliyet gösteren 3 bin iş yerinin bulunduğunu belirten Karabiber, “Ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, makine, metal, otomasyon, otomotiv yan sanayi, yedek parça, hırdavat, inşaat, kimya, kauçuk ve bilişim sektörlerinde firmalar bulunuyor. Bölgemizde üretim ve ticaret yapan firmalarımız Bursa ve Türkiye’nin her yerine faaliyetleri ile yılda ortalama 100 milyar Lira’nın üzerinde bir ekonomik hacim oluşturmaktadır. Bölge kurulduktan sonra ilk defa kurumsal bir yapı ile temsil edildiği için altyapı başta olmak üzere bir çok sorunun üzerine gittik. Bölgemizdeki güvenlik sorunu için gerekli kurumlar ile görüştük. Gece aydınlatma sistemi için ilgili kuruma projemizle başvurduk, 30 farklı noktadaki su basma ihtimali olan alan için BUSKİ ile işbirliği yaptık ve bütün bu çalışmalara projemiz ile gittiğimiz için oldukça hızlı çözüme ulaştık. Ulaşım konusunda da Büyükşehir Belediyemiz ile görüşerek bir otobüs hattının devreye girmesini sağladık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bölgede polis noktası, itfaiye, sağlık merkezi olmak üzere bir kompleks projemizi Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a sunduk. Aynı zamanda bölgemizin bir ticaret OSB olması için de çalışmalara devam ediyor, ilgili kurumlarla görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.