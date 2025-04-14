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Nilüfer’de tarım yeniden ayağa kaldırılacak

Tarım alanlarında yapılan kaçak mücadeleye ağırlık verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, verimli arazilerin yeniden tarıma kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini, Nilüfer’de tarımı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Esra Özarfat
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Nilüfer’de tarım yeniden ayağa kaldırılacak
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ESRA ÖZARFAT
BURSA - Tarımın en büyük öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’de tarımı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun için ilk olarak tarım alanlarını korumak istedik ve tarım alanlarında yapılan kaçak yapılarla mücadeleye ağırlık verdik” dedi. Bir yılda 64 yıkım yaptıklarını belirten Özdemir, tarımın yeniden canlanması ve üretimin artması için kooperatifleşme çalışmalarına hız verdiklerini anlattı. Ayrıca belediyeye ait tarım alanlarında NİLKOOP aracılığıyla örnek üretim denemeleri yaptıklarını kaydeden Şadi Özdemir, “Ahududu, lavanta gibi birçok ürünü çiftçilerimize örnek olmak amacıyla üretiyoruz. Mahallelerimizde birçok ürün yetişiyor. Biz de bunun için Nilüfer’in ürün haritasını çıkardık. Bunu muhtarlıklara asacağız ve web sitemizde paylaşacağız. Ayrıca, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarımızda toprak, bitki ve su analizleri yapıyoruz ve bunların sonuçlarını da web sitemizde paylaşıyoruz” diye konuştu.

Zeytinyağı sıkma tesisi kurulacak

Bölge halkının ürettiği ürünleri işlemeleri için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, bu projelerden bir tanesinin Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi olduğunu söyledi. Soğuk hava deposu ve zeytinyağı sıkma tesisi projelerini de hayata geçirmek istediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, kooperatifçiliği de desteklerini belirterek, “Bu amaçla bütün tarafların katılımı ile 3 gün süren bir çalıştay yaptık. Çalıştay raporunu hazırlıyoruz. Bu rapor, bu konudaki stratejimizi de belirleyecek” dedi.
Başkan Şadi Özdemir, hem tarım hem de turizm gelirleri ile kırsal mahallelerdeki hayatı sürdürülebilir kılmak istediklerini söyleyerek, bu kapsamda Ayvaköy Mahallesi’nde başlayan Örnek Köy Projesi’nin Fadıllı, Akçalar gibi mahallelerde devam edeceğini söyledi.

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