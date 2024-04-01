NOSAB, eşitsizlikle mücadele için çalışanlara destek olacak

EKONOMİ (BURSA) - NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinden referansla “NOSAB Eşitlik ve Adalet Politikası”nı hazırladıklarını söyledi. Başkan Erol Gülmez, tüm çalışanlarına çeşitliliği desteklemeyi ve ayrımcılığı önlemeyi taahhüt ettiklerini belirterek, “Bu politika, cinsiyet, ırk, din, dil, yaş, engellilik, cinsel yönelim, medeni durum veya yasalara tabi olmayan herhangi bir özellik temelinde ayrımcılığı önlemek ve fırsat eşitliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır” dedi.

Başkan Gülmez, her türlü eşitsizlikle mücadele etmek için çalışanlarına destek olacaklarını ifade ederek, hazırladıkları NOSAB Eşitlik ve Adalet Politikası kapsamında; ‘Fırsat Eşitliği ve İşe Alım Süreci’, ‘Eşit Çalışma Ortamı’, ‘Eğitim ve Farkındalık’, ‘Kariyer Gelişimi’ ile ‘Performansa Dayalı Değerlendirme’ maddelerinin yer aldığını söyledi.