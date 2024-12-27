ÖGHİD Başkanı Serdar Gökhan Arıkan: “Özel güvenlikte ücretler kamuya eşitlensin”

İZMİR / EKONOMİ

Derneğin olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada özel sektör ile kamu sektöründe çalışan özel güvenlik görevlileri arasındaki ücret farkına işaret eden Arıkan, maaş farkları yüzünden her personelin kamuya geçmeye çalıştığını ifade etti. Arıkan, “Bir kanun ile özel güvenlik görevlisinin en dip maaşı asgari ücretin yüzde 20 üzerinde olmalı gibi bir düzenleme yapılmalı. Kamu kendisi asgari ücretin üzerinde maaş verirken özel sektöre asgari ücret dayatıyor, bu değişmeli” dedi.

Türkiye'de 400 bine yakın özel güvenlik görevlisi olduğunu belirten Arıkan, “Lakin bunların tamamı asgari ücret üzerinden değerlendirilmekte. Sektörde çalışma bakanlığıyla sürekli bağlantı kurmamıza ve bunları anlatmamıza rağmen halen bir beklenti içerisindeyiz. Kamuda çalışan 200 bin özel güvenlik görevlisinin hiçbirisi asgari ücretli değil yüzde 20 yüzde 30 fazlasıyla ve hatta yan haklarını da eklediğiniz de çok üzerinde maaşla çalışıyor. Ama özel sektöre hizmet veren 200 bin personel ise asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstünde çalışıyor. Bu ayrışma sektördeki dinamizmi çok bozuyor. Bu fark yüzünden her personel kamuya geçmeye çalışıyor. Bir kanun ile özel güvenlik görevlisinin en dip maaşı asgari ücretin yüzde 20 üzerinde olmalı gibi bir düzenleme yapılmalı. Kamu kendisi asgari ücretin üzerinde maaş verirken özel sektöre asgari ücret dayatıyor, bu değişmeli” diye konuştu.

Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi kuruldu

Ayrıca özel güvenlik hizmetlerinde Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun olurlarıyla TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar’ın katkısı İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in büyük desteğiyle Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi’nin kurulduğunu belirten Arıkan, “Bu sayede sektörün tüm paydaşlarını devlet, dernekler, iş görenler ve işverenlerle birlikte sektörün tüm dinamiklerinin, tüm sorunlarının ve tüm çözüm önerilerinin konuşulduğu çok etkili bir platform yaratıldığını kaydetti.

Arıkan: “Hedef hizmet ihracatı”

20 yaşında genç bir sektör olarak çok büyük gelişmeler gösterdiklerini anlatan Arıkan, hedeflerinin önümüzdeki süreçte hizmet ihracatı olduğunu söyledi. Türkiye’deki bu yapının bu kadar hassas ve düzgün kurulmuş bu sektörün artık yurt dışı pazarlara açılma zamanının geldiğini ifade eden Arıkan, “Türkiye ekonomisine ihracat kalemi yaratarak katkı vermek zorundayız, dernek olarak temel hedeflerimizin başında bu geliyor” dedi.

ÖGHİD’de Serdar Gökhan Arıkan tekrar başkan seçildi

Özel güvenlik Hizmetleri Derneği’nde (ÖGHİD) başkanlık görevine yeniden Serdar Gökhan Arıkan seçildi. Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği Yeni Yönetim Kurulunu ise Serdar Gökhan Arıkan, Özgür Akgül, Dr. Aşkın Demirci, Eryetiş Kurtaral, Serhat Topçu, Ömer Ahmet Gülçağ, Fatih Köse, Veysel Karan Arıkan, Bahadır Kocamusaoğlu ve Ahmet Soysal oluşturdu.