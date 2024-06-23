Öğrenciler yapay zeka destekli üç boyutlu oyuncaklar ürettiler

İZMİR / EKONOMİ

Tasarım sürecinin konsept ve ürün geliştirme aşamalarında üretici yapay zeka kullanımını deneyimleyen öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Sevi Merter ve Araştırma Görevlisi Atabey Güneç tarafından yürütülen projede 19 öğrenci, insan ve yapay zeka iş birliğiyle fantastik evrenler yaratarak bu evrenlerde yaşayan karakterler tasarladı.

Yapay zeka desteğiyle geliştirilen hikayeler ve konseptler, yine yapay zeka desteğiyle ürün haline getirildi. Oyuncaklar, “Plastik Fanteziler: Yapay Zekâ Üretimli Tasarım Oyuncakları” adıyla Yaşar Üniversitesi’nde sergilendi.

“Yapay zeka insan yaratıcılığının tamamlayıcısı oldu”

Bu ders kapsamında yapay zekanın tasarım sürecine entegrasyonunun, tasarım eğitimi ve tasarım uygulamalarının geleceği açısından ne gibi fırsatlar sunduğunu anlamayı hedeflediklerini belirten Sevi Merter, “Bu projedeki genel deneyim hem öğrenciler hem de eğitmenler için oldukça olumlu, aydınlatıcı ve keyifliydi. Aynı zamanda, farklı yaratıcı anlatım ve ifade biçimlerini keşfetmemizi sağlayarak tasarım sürecini zenginleştirdi ve hızlandırdı” dedi.